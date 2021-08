Ministério do Gelo

Manuel Buíça e os conspiradores do regicídio frequentavam regularmente o Café do Gelo, ao Rossio (hoje existe um café com o mesmo nome no mesmo lugar do original). Foi de lá que saíram para o Terreiro do Paço, na tarde em que assassinaram o Rei D. Carlos e o príncipe herdeiro Luís Filipe. Impotente, a rainha D. Amélia combateu os regicidas com o que tinha literalmente à mão: um ramo de flores. Foi inútil: a cabeça da monarquia morreu ali, a dois passos da porta de entrada do gabinete onde está hoje o Ministério da Coesão Territorial. Dois anos depois, o regime caía.

O Café do Gelo era um dos sítios em Lisboa onde se encontravam gelados feitos com a neve trazida da Serra da Estrela, ou da serra de Montejunto, para a capital – uma operação logística complexa e demorada que o clube Escape Livre, da Guarda, decidiu recriar: do Covão da Ametade e Zêzere abaixo até ao Tejo, e daí para Lisboa, para a mesa das elites. A iniciativa tem alguma piada como promoção turística da região, se tivessem convidado celebridades da televisão, ou do desporto. Pilotada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, é apenas deprimente.

É difícil o cidadão comum lembrar-se que Ana Abrunhosa existe. Responsável por promover a "coesão territorial" num país centralista e profundamente desequilibrado, a ministra tem poucos poderes reais – ou então muito pouca competência. Ser figura central na encenação de uma velha prática que extraía recursos do interior para os servir à mesa das elites da capital seria apenas uma má jogada de propaganda política, se o simbolismo não correspondesse à realidade do seu mandato.