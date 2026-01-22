Sábado – Pense por si

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
22 de janeiro de 2026 às 07:37

Irmandade do ódio

A infiltração do extremismo nas polícias e no país não pode continuar a passar em silêncio.

Lá vamos nós outra vez. A da Polícia Judiciária, que desmantelou esta semana um grupo neonazi que se preparava para incitar uma guerra racial, voltou a destapar um problema conhecido, mas que nos esforçamos por ignorar: a infiltração da polícia e das forças armadas por movimentos extremistas violentos. Entre os 37 detidos nesta organização criminosa estão . Estão também, sem surpresa, , incluindo ex-candidatos autárquicos nas listas do partido.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Polícia Judiciária violência Agressões Polícia CHEGA Lisboa Polícia de Segurança Pública André Ventura Portugal Luís Neves António José Seguro Mário Machado Sócrates
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irmandade do ódio