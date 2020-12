Dê as Boas Festas ao seu merceeiro

Aconteceu naquele primeiro sábado da segunda vaga, quando o Governo impôs o recolher obrigatório a partir das 13h00 aos fins de semana – num decreto que assume que os portugueses não têm direito senão a ir trabalhar. Com enormes filas à porta dos supermercados mais próximos de minha casa, (ideais para conter contágios, mas enfim) decidi ir a uma mercearia três quarteirões acima. Sabia dela mas nunca lá tinha entrado. Não estava ninguém, fui muito bem atendido, trouxe o que precisava e prometi voltar.Lembrei-me da mercearia ao ler a notícia da multa histórica aplicada esta semana pela Autoridade da Concorrência a seis supermercados e duas outras empresas, além de dois responsáveis pelo esquema que combinou a subida artificial dos preços das bebidas da Central de Cervejas durante pelo menos nove anos, entre 2008 e 2017. Ao todo são 304 milhões de euros em multas que têm como alvos principais, além da própria Central de Cervejas e da distribuidora Primedrinks, o Modelo Continente, o Pingo Doce, a Auchan, o Intermarché, o Lidl e a E. Leclerc.Num país onde a regulação é tantas vezes tímida ou cúmplice dos abusos dos regulados, esta condenação é um marco importantíssimo e uma afirmação da independência e assertividade da Autoridade de Concorrência, que está por isso de parabéns. Agora vêm os próximos capítulos: os condenados já anunciaram que vão recorrer da decisão para o Tribunal da Concorrência.Não é o tema de hoje, mas abro aqui um parêntesis: ninguém se admire se as multas acabarem substancialmente reduzidas ou até revogadas: o Tribunal da Concorrência é um tribunal especializado – daqueles que dizem que não podemos ter para a criminalidade económica e financeira e para os crimes de corrupção. O problema é que o sistema de Justiça que abriu a porta a alguma especialização – na concorrência, na propriedade intelectual ou nos casos de família e menores, por exemplo – não completou o trabalho. Os tribunais são especializados, mas os juízes não o são necessariamente, já que entram e saem destes tribunais nos movimentos normais da magistratura. Podem ter algum conhecimento e experiência, podem não o ter. Pior ainda, nos tribunais de recurso não há secções especializadas para tratar o que vem destes tribunais especializados. Ou seja, a especialização perde-se no caminho, e com a especialização perde-se a eficácia, assim haja vontade e arcaboiço financeiro para ir litigando.Seja como for que a história acabe, a decisão da Autoridade da Concorrência é um marco. E mostra como as principais empresas do mercado da distribuição se entenderam para roubar os seus clientes. É disso que se trata: de um roubo. Ao ler a notícia pensei na mercearia do bairro precisamente porque esta condenação merece e exige apoio público. Como? Boicotando estes supermercados que durante anos se concertaram para nos ir ao bolso. O problema prático: os condenados têm uma quota gigantesca de mercado. Tirando estes, pouco mais nos sobra do que a mercearia da esquina.Não sendo rico nem perto disso, posso apesar de tudo ir às compras sem olhar para o preço de cada caixa de ovos ou de cada pacote de massa antes de os pôr no carrinho. Num país muito desigual, e onde as desigualdades só se agravaram com a pandemia, sei que a vida não é assim tão simples para muitos. Para cada vez mais. Muitos portugueses precisam dos folhetos de promoções para fazer esticar o orçamento – folhetos que não existem na mercearia da esquina, que aliás nem está aberta a horas úteis para quem trabalha dez ou doze horas por dia e passa mais uma ou duas nos transportes. Tipicamente, os supermercados espremem os fornecedores para aumentar as suas margens. De vez em quando, como se viu agora, é o consumidor o espremido. Eles ganham sempre. Acabamos não clientes, mas vassalos.Combater isto exige mais do que processos e condenações da Autoridade da Concorrência – apesar de eles serem cruciais e imprescindíveis. Este caso alerta-nos para a necessidade de restituirmos mínimos de dignidade na relação dos cidadãos com os poderes. Falo muito disso a propósito dos poderes públicos, mas o abuso acontece também nos poderes privados. Os merceeiros à antiga tratavam-nos como pessoas, confiavam em nós para que confiássemos neles. Os que ainda resistem continuam a fazê-lo, precisamente porque não têm folhetos de descontos para vender nem podem espremer fornecedores ou clientes. Em comparação, entre os seis supermercados condenados, a ordem era para sacar, sem qualquer subterfúgio: " É exactamente esse o objectivo. Aumentar preços!! Keep going!! ", lê-se num dos e-mails divulgados pela Autoridade da Concorrência. Noutros e-mails havia apelos diretos à destruição da prova. As mesmas empresas que se mostram ofendidas , até magoadas, com a condenação sabiam muito bem o que estavam a fazer.Não são caso único. Recentemente, a Provedora de Justiça recomendou a proibição de concursos televisivos com chamadas de valor acrescentado , um negócio de ouro para as televisões mas uma sangria descomunal para os espetadores que se deixam levar por estes passatempos, como muito bem alertou a Provedora, dando razão ao alerta da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, que em boa hora levantou a questão.Precisamos de cidadania em defesa do bem comum. Precisamos de mais ativismo como o da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, ou o da associação europeia de consumidores Ius Omnibus, sediada em Portugal, que agora iniciou um processo de 401 milhões de euros contra a Super Bock por violações da concorrência que aumentaram artificialmente os preços, para que esse dinheiro roubado aos consumidores lhes possa ser devolvido. Precisamos de ir às compras ao merceeiro do bairro que olha por nós. Precisamos de olhar mais uns pelos outros. Boas Festas!