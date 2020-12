Livrem-nos deste herói

"Considero que estão esgotadas todas as condições para me manter em funções, pelo que lhe apresento agora, formalmente, o meu pedido de demissão, que tem de aceitar, até para preservar a minha dignidade pessoal." Foi com estas palavras que a 17 de outubro de 2017 Constança Urbano de Sousa se demitiu de ministra da Administração Interna. Soube-se na altura que estava a pedir para sair desde os incêndios de junho, sem que o primeiro-ministro o permitisse.Em contraste, a conferência de imprensa de ontem do seu sucessor no cargo foi um espetáculo indecoroso e repelente. Ao gerir o escândalo provocado pela morte de Ihor Homeniuk – um escândalo desenrolado ao retardador, reconheça-se, pelo qual somos todos responsáveis, como notou a semana passada Luís Aguiar-Conraria, no Expresso – Eduardo Cabrita, além de sonso, aplicou doses de mentira dignas de Donald Trump.A lista de medidas que o ministro anunciou ter tomado, e que apresentou como se fosse a luta solitária do único português empenhado na defesa dos direitos humanos, é um rol de desculpas de mau pagador, de político rasteirinho a fazer o óbvio para se cobrir, ao mesmo tempo que tenta limitar os danos e conter a crise. Sim, mandou averiguar – quem não mandaria? – mas não procurou responder à pergunta que ontem o Presidente da República fez (também ele tarde e a más horas): trata-se de um caso isolado ou as agressões físicas são, como tudo indica, prática corrente da atuação do SEF? Não se questionou de onde vem o sentimento de impunidade dos agentes que acharam que podiam espancar e torturar um homem até à morte. Foi por ser a primeira vez?Não foram as únicas omissões de Eduardo Cabrita. Há anos que o ministro ignorava os alertas de organizações dos direitos humanos e da própria Provedora de Justiça, que em 2018 tinha apontado os centros de instalação temporária como "o verdadeiro no man’s land contemporâneo", onde os detidos são deixados a sós com polícias deixados à solta, sem conhecerem os seus direitos, muitos sem falarem a língua, sem poderem defender-se. Vir agora fazer-se, em simultâneo, de vítima e de herói é revelar de novo o carácter da criatura que, no escândalo das golas inflamáveis que o seu Ministério contratou a amigos do PS, já o tinha feito voltar-se contra os jornalistas, como voltou a fazer agora.Face a isto, as duas medidas mais visíveis – a demissão da diretora nacional do SEF e a patética instalação de inúteis "botões de pânico" nos centros de pancada – são tentativas insultuosas de arrumar o assunto e calar a conversa sobre responsabilidades. A decisão de pagar uma indemnização à família da vítima, que não teve até hoje qualquer contacto do Estado português, vem na mesma lógica de conter o furor do caso, mas é pouco e é tarde. E é fundamentalmente desonesto: nem na demissão da diretora do SEF se assumiu qualquer responsabilidade pelo facto de agentes da polícia que ela dirigia terem espancado até à morte um cidadão à guarda do Estado português. Que ainda se discuta oferecer a Cristina Gatões um paraquedas dourado como oficial de ligação no Reino Unido diz tudo o que falta dizer.O problema – e aqui é um grande problema – não é só de Eduardo Cabrita. Como nos recorda a carta de demissão de Constança Urbano de Sousa, António Costa faz muito isto. Por excesso de lealdade ou para se proteger a si mesmo das fúrias da opinião pública, o primeiro-ministro tem o hábito de deixar os seus ministros a penar, como escudos humanos. Trata-se de gerir as crises, nunca de ir ao fundo dos problemas.E este é um traço de cultura política que se tem vindo a agravar ao longo do tempo. O último Governo de Cavaco foi um festival de corrupção, do qual só ganhámos verdadeira consciência uns anos depois, ao vermos campeões como Ferreira do Amaral a gerir a lucrativa ponte Vasco da Gama, uma concessão ruinosa que ele próprio patrocinou enquanto ministro. Ou Oliveira e Costa e seu banco de bons rapazes, no qual o próprio Cavaco fez negócios de favor. Mas mesmo no tempo de Cavaco o escândalo público – servido habitualmente pelo Independente de Paulo Portas – fazia cair ministros.Entretanto Portas passou-se para a política e enquanto esteve no Governo os negócios opacos, as privatizações de favor, as suspeitas de compras corrompidas na Defesa, as notícias de funcionários do CDS a fazer depósitos em dinheiro vivo em nome de doadores com nomes exóticos – nenhum desses escândalos fez cair ninguém. Claro que antes disso já tínhamos tido Sócrates, o animal feroz imune a tudo para quem qualquer escândalo era uma cabala que justificava a perseguição à imprensa livre, mas nem uma grama de responsabilidade política.Jorge Coelho foi um execrável político de negócios, mas na noite em que caiu a ponte de Entre os Rios soube que tinha absolutamente de demitir-se. Já Miguel Relvas, outro político de negócios, custou mais a sair mas lá saiu, à conta da sua licenciatura fajuta. Foi sempre sendo mais difícil, até que hoje vale tudo.Décadas de degradação progressiva da decência na política trouxeram-nos a um tempo de anormalidade normalizada, em que o escândalo de quinta-feira ofusca o de terça; e o escândalo de sábado faz esquecer o de quinta. Todas as semanas nos deparamos com uma nova pequena ou grande aberração num país que falha nas funções mais elementares e onde já não sobra energia para a indignação porque isso nos obrigaria a revoltar-nos todos os dias e a única coisa que os portugueses temem mais do que o status quo é a mudança. A responsabilidade política, esse vínculo básico entre governantes e governados, está morta."Considero que estão esgotadas todas as condições para me manter em funções, pelo que lhe apresento agora, formalmente, o meu pedido de demissão, que tem de aceitar", escreveu Constança Urbano de Sousa em 2017, "até para preservar a minha dignidade pessoal". Ao escolher um sucessor que não a tem, António Costa resolveu de vez esse problema.