Felizmente nunca estive num avião que precisasse de fazer uma aterragem de emergência, mas é este o aviso que é dado aos passageiros, nesta ou noutra tradução da expressão em inglês "brace for impact": preparem-se para o impacto.

A história do resgate da TAP é (mais) uma metáfora da desgraça em que degenerou o sistema político e económico português. Num país onde as carreiras públicas e o sucesso empresarial se fazem pelo compadrio e pela captura dos recursos do Estado, é perfeitamente normal termos caciques do PS e do PSD à frente das grandes empresas estatais – ou até das grandes empresas privadas, que empregam políticos de negócios para manterem intacta a sua capacidade de abocanhar o orçamento. Na TAP temos lá Miguel Frasquilho, beneficiário do saco azul do BES que esta semana agradeceu aos portugueses continuarem a pagar-lhe o salário.

Quando este sistema de promiscuidade e desvio dos recursos públicos para ganhos privados dá com os burros na água, como é inevitável que dê, o Orçamento Geral do Estado transforma-se numa central de resgate. Com o dinheiro que ainda consegue cobrar a uma população cada vez mais depauperada ao fim de duas décadas de estagnação económica (e com o recurso a uma dívida pública em níveis sufocantes), o regime do compadrio resgata-se a si próprio, garantindo que os Frasquilhos desta vida caiam sempre de pé. Para os outros fica uma palavra amiga e um abraço solidário do Presidente da República, nas suas expedições noturnas de visita aos sem-abrigo.

O resgate da TAP é isto. É certo que a empresa sofreu, como sofreram todas as empresas de aviação no mundo, com o impacto da Covid-19, mas não é menos verdade que a TAP já está em crise há décadas. Desde os anos 90 que se discute o futuro da empresa, numa dança de potenciais privatizações, parcerias estratégicas e reforços de capital sempre justificados, tal como o resgate atual, com a importância "estratégica" da companhia. Aliás, a importância "estratégica" da TAP já está tão entranhada no discurso político que não ocorre a ninguém justificá-la. Se a TAP é "estratégica", qual é a estratégia?

O atual plano de resgate também não explica isto. O Governo alega que a empresa tem um impacto importante na economia, mas não é capaz de contabilizá-lo. Sobretudo, apresenta um plano de emagrecimento radical sem contabilizar o impacto económico que espera ter. E diz que em 2024 estará tudo sanado quando ninguém sabe como a indústria da aviação recuperará da Covid e quando, recorde-se, a TAP se mantinha deficitária mesmo nos anos de crescimento explosivo do turismo. Entretanto empenha perto de 4 mil milhões de euros em nome do impacto económico que a empresa tinha antes de ser reestruturada. Quando tiver menos aviões, menos voos e provavelmente menos rotas terá o mesmo impacto económico, no turismo e nas exportações? Obviamente que não, mas o Governo justifica o custo avassalador da mini-TAP de amanhã com umas alusões vagas e não contabilizadas às maravilhas da super-TAP de ontem.

Clareza tem havido apenas no campo da guerrilha política e da disputa de poder. O ministro Pedro Nuno Santos assumiu que queria ter levado o plano de reestruturação ao Parlamento , já depois de derramado o leite dos 1200 milhões enterrados na empresa só este ano. António Costa desautorizou-o, talvez para que o ministro pague sozinho os custos políticos da intervenção – porque os custos económicos pagamos-los todos. O mesmo Costa que tinha reagido ao sucesso de Pedro Nuno Santos no último congresso do PS avisando que ainda não tinha metido os papéis para a reforma. Muito do que se passa hoje no Governo parece ter a mais a ver com posicionamentos pessoais para futuras guerras de liderança do que com a governação sólida e segura do país.

Preparem-se para o impacto: vamos enterrar milhares de milhões de euros numa empresa que já estava falida antes da pandemia, sem que esse investimento esteja minimamente fundamentado. O que se ouve são argumentos de tipo ideológico ou sentimental sobre companhias de bandeira e impactos económicos e sociais nunca contabilizados. Dinheiro a sério em troca de impactos de miragem, alicerçados numa discussão vaga, infundamentada, sem qualquer utilidade prática ou alcance material – terreno fértil, portanto, para políticos ambiciosos testarem frases de efeito televisivo e firmarem as suas credenciais ideológicas, com o dinheiro dos outros, para lançarem a fase seguinte das suas carreiras. O país passava bem sem isso.