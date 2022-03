Não imagino que rubores terão aquecido as faces habitualmente risonhas de António Costa quando, no último dia 15, votou a favor da inclusão do nosso compatriota Roman Abramovich na lista de sanções da União Europeia. Não sei se algum dos colegas chefes de Governo europeus perguntou ao nosso primeiro-ministro como raios o mais famoso dos famosos oligarcas russos conseguiu um passaporte de cidadão português; mas se perguntaram, duvido que Costa tenha sabido explicar. Ainda hoje o caso está sob investigação e tudo o que se sabe (já se sabia, antes da investigação) é que a história está mal contada.