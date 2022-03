Era uma vez o Estado português

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No pico da pandemia, quando todos ralhavam e ninguém tinha razão, ficaram famosas as infames reuniões no Infarmed, para as quais já nem os políticos (do Governo ou da oposição) tinham pachorra. Para quem tinha de tomar medidas e afinar políticas públicas, aquele modelo de palestras desconexas não cumpria os mínimos: era incapaz de transmitir recomendações claras baseadas no consenso científico disponível à data; nem ajudava os decisores a ponderar opções. Havia ali uma incapacidade de transformar informação em conhecimento e conhecimento em ação.

Agora, em plena guerra na Europa, tremo ao imaginar que o nível de informação, conhecimento e recomendações que o primeiro-ministro, o Governo e o Presidente da República recebem das suas cúpulas militares e serviços de informações seja semelhante ao que recebemos todos nós, nos ecrãs das televisões, da boca de alguns generais na reserva e de um agora infame "ex-espião" (na verdade, ex-analista, mas "espião" é mais sumarento) do SIED, funcionário da Presidência do Conselho de Ministros que mete dias de férias para ir à procura de simpatias junto do Estado russo, sem que o seu empregador se rale minimamente com isso. Se o que os nossos mais altos decisores políticos ouvem à porta fechada for semelhante ao que ouvimos no debate público, estamos bem tramados.

Os bons tempos de Tordesilhas, em que metade do mundo era a nossa "esfera de influência", já lá vão. Hoje e no futuro previsível, Portugal é um país de pequena ou média dimensão, com 11 milhões de habitantes envelhecidos arrumados ao canto da Europa e uma economia pequena, estagnada e muito exposta aos ventos globais. Não somos uma força determinante da agenda internacional, mas estamos muito vulneráveis a crises externas – como a crise do subprime, a crise do euro, a pandemia e agora a guerra nos demonstraram.

Nas marés do mundo, não somos tubarões, somos mexilhões. Qualquer país nestas circunstâncias percebe que, se não tem poder de moldar os acontecimentos, precisa ao menos de saber adaptar-se a eles. Isso exige, para começar, uma noção clara dos nossos interesses estratégicos e um Estado ágil, capacitado e competente, capaz de analisar o que se passa e saber reagir no momento certo. Se não controlamos as ondas, que ao menos nos saibamos posicionar na rocha quando elas batem.

Essa noção de interesse estratégico tem de começar por uma ordem internacional estável e previsível, em que o Direito se sobreponha aos apetites dos poderosos e em que os países possam cooperar para o seu desenvolvimento comum e negociar os seus diferendos através da política, e não da tropa. Mas mesmo nessa ordem, frequentemente mais utópica do que real, os países-mexilhões precisam tão ou mais do que os outros de diplomacias capacitadas, serviços de inteligência, planeamento e adaptação. Precisam, em suma, de instituições sólidas, capacidade de análise e de bons processos decisórios, de prestação de contas e responsabilização.

Na pandemia houve pouco disso. Desde o início, foi difícil organizar os serviços de saúde (para lá da crónica falta de meios) para recolher e organizar a informação, transformá-la em conhecimento útil que se traduzisse em processos de decisão eficientes e eficazes. É claro que haveria sempre uma grande componente de incerteza e erro, inevitável, mas percebemos que o Serviço Nacional de Saúde não está em condições de recolher, organizar e gerir os dados necessários para informar políticas públicas e avaliar o desempenho do sistema. A operação de vacinação salvou a honra do convento, é certo, mas esse foi um trabalho sobretudo logístico, que se resolveu com determinação e autoridade, mais do que com capacidade de análise, de aprendizagem e de desenho de instituições.

Com a guerra na Ucrânia, a resposta devia ter sido diferente, mas tudo indica que não foi. Poucos dias após o início das rondas de sanções da União Europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros encolhia os ombros e dizia não saber quantas contas bancárias foram congeladas. Enquanto os EUA criaram uma task force para identificar e apresar os bens dos oligarcas russos (quase sempre escondidos atrás de offshores e estruturas complexas de ocultação), por aqui tudo indica que o Governo distribuiu as listas negras pelas "autoridades competentes" e quem quiser que trabalhe. Mesmo com um Banco de Portugal ainda recentemente criticado pelo Banco Central Europeu por falta de eficácia (ou de vontade) em limpar o sistema bancário do dinheiro sujo de Angola na sequência dos Luanda Leaks; mesmo quando um dos sancionados, Roman Abramovich, é agora cidadão português por via da lei dos sefarditas, o sentido de urgência e eficácia na aplicação das sanções parece inexistente, o que permite suspeitar que é a velha política de abrir os braços e fechar os olhos que continua a prevalecer.

Um país que devia defender estabilidade, previsibilidade e um sistema de Direito protetor dos mais frágeis tem importado e promovido todo o tipo de atalhos e e falcatruas legalizadas em benefício dos poderosos. O compatriota Abramovich é o nosso embaixador do absurdo e do abuso. Numa Europa que precisa de reinventar as suas políticas de segurança e a sua posição no mundo, onde tem agido como a grande lavandaria da corrupção global, Portugal tem mesmo de mudar de rumo.