Tancos e as suas ilegalidades (II)

A escrever Direito utilizam-se, por vezes, linhas tortas para contornar normas que constituiriam obstáculo à eficácia pretendida. Este procedimento colide necessariamente com o princípio da legalidade que obriga todos os órgãos e agentes do Estado a agirem em obediência à lei, nos limites dos poderes por lei atribuídos e para os fins que a lei estabelece.

É possível uma abordagem diferente àquela que tem sido a narrativa divulgada relativamente ao "caso Tancos". Vimos que a não partilha da informação às forças armadas e à polícia judiciária militar (PJM), sobre preparação de um assalto a paióis em instalações militares, associada às deficiências dos seus sistemas de segurança, possibilitaram a ocorrência deste furto. Assim, em 28 de junho de 2017, ocorreu o assalto aos Paióis Nacionais de Tancos.

Na sua sequência, investigadores da PJM autuaram a participação em processo de inquérito por cometimento de crimes estritamente militares e iniciaram as diligências que se impunham. Pelo que se tornou público, dois dias mais tarde os investigadores desta polícia ficaram a saber que a preparação do assalto era do conhecimento de autoridades judiciárias e de inspetores da polícia judiciária e que havia um processo de inquérito instaurado, tendo como objeto a investigação de crimes comuns. A PJM continuou a desconhecer, porém, que estas autoridades, além da preparação do assalto aos paióis, conheciam a identidade de alguns suspeitos.

Dias mais tarde, o então diretor-geral da PJM - agora arguido neste processo - foi informado pela mais alta responsável do ministério público que ia determinar a apensação do processo investigado nessa polícia ao processo investigado na polícia judiciária, ficando os autos sob direção do departamento central de investigação e ação penal e com delegação de competência investigatória na polícia judiciária, reservando a ação dos investigadores da PJM a meros atos de "colaboração institucional". Como o próprio ex-diretor geral referiu em sede de comissão parlamentar de inquérito, logo naquele momento alertou para o facto de tal determinação ser ilegal por violação de várias leis da República: a lei de organização da investigação criminal, a lei orgânica da polícia judiciária militar e o código de justiça militar.

Embora a lei não permita a conexão de processos por cometimento de crimes estritamente militares com processos por crimes comuns, foi feita tábua rasa de tal norma jurídica. Apesar da impossibilidade legal de delegação de competência investigatória, de factos qualificáveis como crimes estritamente militares, a outro órgão de polícia criminal, também isso foi ignorado. Mais uma vez, se escrevia direito em linhas tortas.

Também parece não terem sido respeitadas regras sobre concurso de crimes e, assim, ficou impedida a investigação de crimes estritamente militares eventualmente cometidos. É legítimo questionarmo-nos se esta decisão não foi um controlo dos "danos" - que se colocariam à imagem do ministério público e da polícia judiciária - se a PJM viesse a recuperar o material furtado e a deter os assaltantes, depois de se ter tornado público que procuradores e inspetores tinham tido conhecimento da possibilidade de ocorrência do furto e muito pouco terem feito para o prevenir.

Inconformado com tal decisão, no mesmo dia e porque considerou que esta questão era, mais que tudo, institucional o ex-diretor-geral da PJM dela deu conhecimento à sua tutela orgânica, o ministro da defesa nacional, e no dia seguinte, em reunião nos paióis de Tancos presidida pela mais alto magistrado da Nação e comandante supremo das Forças Armadas, às entidades politicas e militares presentes. Neste mesmo dia, 4 de julho de 2017, a Procuradoria-Geral da República tornou pública a decisão através de um comunicado à comunicação social. Decisão que seria formalizada por despacho do ministério público de 7 de julho de 2017. Entende-se a preocupação do diretor-geral em recorrentemente denunciar o que, na sua convicção, era a ilegalidade da decisão do ministério público. Crimes estritamente militares e crimes comuns terão de ser investigados em processos autónomos, ainda que sejam tutelados pelos mesmos procuradores.

Porém, não ficou por aqui o direito escrito em linhas tortas. Os investigadores da PJM, embora sem competência investigatória delegada, continuaram a recolher informação sobre as circunstâncias em que ocorreu o furto e sobre factos qualificáveis como crimes estritamente militares. Estariam convencidos que estes não poderiam deixar de ser investigados porque, mais tarde ou mais cedo, teria de haver separação de inquéritos ou a instauração de novo inquérito para os investigar.

Mas, houve mais. Foi tornada pública, através desta revista Sábado, a existência de uma ação encoberta paralela ao processo em investigação, montada pela unidade nacional de combate ao terrorismo da polícia judiciária, a qual terá tido por objeto suspeitas de tráfico de droga e que teve início em finais de julho de 2017. Esta ação encoberta teria sido realizada no âmbito da prevenção criminal e devidamente autorizada por um juiz de instrução criminal. Porém, também sobre esta ação encoberta, várias questões pertinentes se colocam. Desde logo, havendo um inquérito que investigava os crimes relacionados com o furto de Tancos e se os suspeitos de tráfico de droga eram os mesmos que efetivaram o furto, porque foi criada uma ação encoberta fora do âmbito do inquérito? E, se a suspeita era sobre casos de droga, por que razão terá sido controlada pela unidade nacional de combate ao terrorismo? Só vejo uma explicação: a investigação não tinha como adquirido que o juiz de instrução que praticava atos jurisdicionais no âmbito do inquérito validasse a ação encoberta e, assim, a ação encoberta promovida pelo ministério público junto de outro juiz de instrução foi o artifício jurídico utilizado para contornar essa dificuldade. Porém, até que ponto não estará prejudicada a valoração da prova e da informação assim obtida? E, não haverá violação do juiz natural? Parece ter havido, assim, mais uma investigação desenvolvida em linhas tortas à margem dos autos; só que esta pela polícia judiciária com concordância do ministério público.

Temos então a seguinte constatação: autoridades judiciárias e inspetores da polícia judiciária, conhecedores da identidade de autores do furto, com acesso a todos os meios de obtenção de prova possíveis e mesmo com ações encobertas e agente infiltrado não conseguiram resultados evidentes em tempo oportuno; mas, investigadores da PJM sem terem conhecimento da identidade dos suspeitos do furto e sem acesso a meios importantes de recolha de informação conseguem chegar a um informador (que a polícia judiciária já sabia ser autor do furto) e conseguem a recuperação de material de guerra furtado. Outra questão se suscita ainda: como foi possível que investigadores da PJM, indiretamente através de investigadores da GNR, tenham estabelecido contactos com o informador - sendo este alvo de um ação encoberta e de prováveis vigilâncias da polícia judiciária -, sem que esta os tenha detetado? Ou detetaram e agiram como Napoleão: não se interrompe o "adversário" quando este comete um erro?!

Parece que a profusão de procedimentos ilícitos associada à investigação deste "caso Tancos" está distribuída por todos os seus intervenientes, mas apenas o comportamento dos investigadores da PJM e da GNR foi perseguido. O seu "pecado" foi terem agido à margem de um despacho do ministério público, sem conhecimento dos procuradores, e terem conseguido a recuperação de material furtado. Mas será mesmo criminosa a conduta dos investigadores da PJM e da GNR? Diz a narrativa "oficial" que terão estabelecido um pacto com o autor do furto para conseguir a devolução do material furtado. Apesar de esta narrativa não parecer convincente porque nenhum pacto dessa natureza seria válido – e o autor do furto não parece ser tolo -, essa imputação apenas forneceu argumento à defesa deste. Como afirmou o ex-diretor geral da PJM em sede de comissão parlamentar de inquérito, difícil era recuperar o material de guerra porque, quanto à detenção dos autores, não seria difícil por não passarem de pilha galinhas.

Questão evidentemente relevante para determinar se há conduta ilícita dos investigadores da PJM, por não respeitarem a decisão do ministério público, é saber se esse dever existia. E eu considero que não. O ministério público dirige o inquérito assistido pelos órgãos de polícia criminal numa relação de auxiliaridade que qualifica estes como órgãos auxiliares da administração da justiça. De facto, na relação entre órgãos de polícia criminal e as autoridades judiciárias não existe dependência orgânica daquelas perante estas, e sim de mera dependência funcional. O que significa que não existe nenhum vínculo hierárquico entre autoridades judiciárias e autoridades policiais, tanto assim que é salvaguardada a autonomia das polícias, no âmbito de aspetos técnicos, operacionais e logísticos. Na verdade, os diversos órgãos de polícia criminal são tutelados por diferentes ministérios, em relação aos quais está estabelecida a sua dependência orgânica ou hierarquia administrativa. Nesta medida e no meu entendimento, os órgãos e autoridades de polícia criminal estão vinculados ao respeito pelo princípio da legalidade e não devem obediência a decisões ilegais de autoridades judiciárias.

O não acatamento do despacho do ministério público não é bastante para se concluir que os investigadores da PJM violaram qualquer dever funcional, conscientemente e contra direito, e que, com isso, incorreram em prática criminosa. Como o respeito por decisões ilegais não lhes poderia ser exigido, é necessário apurar previamente a licitude ou ilicitude de tal despacho, antes de qualificar como ilícita a sua não obediência.

Esta conduta só pode ser imputada como criminosa se ficar provada a consciência e intenção dos investigadores da PJM agirem de modo desconforme ao direito ou ao dever funcional. Não é porque a decisão violada foi proferida por magistrados do ministério público que se pode considerar, sem mais, que os investigadores da PJM agiram criminosamente.

Mas, ainda assim, outra questão se coloca: Se os investigadores da PJM tiveram um comportamento contra direito, essa conduta pode, naturalmente, ter passado por um errado entendimento sobre a ilicitude do despacho que incumpriram. Se os investigadores tinham uma convicção de ilegalidade do despacho do ministério público mas este não era ilícito, então estamos perante um erro relativo à sua ilicitude, com a correspondente ausência de culpa; e "nullum crimen sine culpa". O que parece constatar-se é que os investigadores da PJM procuraram a realização da justiça e não afrontá-la.

Vemos, assim, que com os factos conhecidos é possível uma abordagem diferente à narrativa abundantemente divulgada. Comentadores e comunicação social não deveriam ser tão precipitados em qualificar os investigadores que recuperaram o material de guerra furtado como criminosos, enquanto desconsideram e não se pronunciam por decisões e comportamentos ilícitos de outras autoridades que nem disciplinarmente são valorados. Nem a própria comissão parlamentar de inquérito revelou preocupação com o facto de, em todo este processo, ter havido decisões contrárias a normas de política criminal aprovadas no órgão de soberania de que fazem parte. E perderam uma boa oportunidade para o fazer.

Gil Prata, coronel (ex-juiz militar)