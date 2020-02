Justiça militar: anacronismo ou inovação?

Regressar à pena de morte por crimes militares seria anacrónico. Não poder suspender-se algumas penas de prisão seria anacrónico. Tutelar penalmente o dever militar seria anacrónico. Considerar os chefes militares como autoridades judiciárias seria anacrónico. Porém, a justiça militar não é ramo do direito ultrapassado, pelo contrário.

Se a Justiça visa a paz, a ordem e conciliação social, a justiça militar visa a defesa nacional e manutenção do Estado independente e soberano. Há justiça militar porque há Estados que são soberanos e assim querem continuar e que, por isso, têm forças armadas.

Em 1997, o parlamento, com a revisão constitucional, rompeu com o sistema de justiça militar anterior e soube perceber a evolução nos assuntos militares e adaptar a justiça militar aos novos tempos. Em consequência, aprovou vários diplomas que revogaram o direito penal e disciplinar militares, com entrada em vigor em setembro de 2004. Os membros do parlamento de então revelaram uma qualidade que dificilmente voltará a repetir-se. Basta olhar para a qualidade dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito que apreciou o "caso Tancos" para não ficarem muitas dúvidas sobre isso.

A Constituição consagra como primeira das tarefas fundamentais do Estado a garantia da independência nacional. Por esse facto, determina expressamente que é obrigação do Estado assegurar a defesa nacional. Para a garantir, o Estado dota-se de um instrumento militar - as forças armadas - cujas caraterísticas e tipo de missões têm igualmente consagração constitucional. As forças armadas têm como função militar a defesa da Pátria. As exigências próprias desta função impõem um estatuto especial que exige aos militares inteira disponibilidade para participar em operações em teatros de guerra ou em locais de forte instabilidade e o assumir voluntária e conscientemente dos riscos inerentes ao cumprimento da missão, à sua duração, dificuldades e circunstância geográfica. A justiça militar garante o cumprimento destas missões.

Durante séculos, a justiça militar tutelou a organização militar de modo a garantir forças armadas disciplinadas. A existência de normas jurídicas a tutelar a disciplina militar vem já do reinado de D. Dinis, e a criação de um tribunal próprio para julgar infrações à disciplina - o Conselho de Guerra – remonta a 1640. Desde então, os militares tiveram um foro próprio porque a natureza dos ilícitos e a necessidade destes serem conhecidos e julgados num tribunal constituído preponderantemente por quem fosse capaz de ponderar a sua influência na disciplina e hierarquia e que fosse conhecedor da cultura militar, valores e tradições, dos aspetos operacionais da função militar, das ameaças e riscos a que os militares estão sujeitos e da pressão psicológica das ações militares, o exigia. Se, na sociedade, a vida e a liberdade são valores jurídicos que justificam que a sua violação seja punida criminalmente com as penas mais graves, para os militares há um outro valor que se sobrepõe à própria vida e à sua liberdade: este valor é a Pátria, que pode exigir o sacrifício da própria vida. Esta é a realidade tutelada pela justiça militar.

Falar-se de justiça militar era, então, falar-se de uma organização judiciária com tribunais e foro, com autoridades judiciárias e com agentes de polícia judiciária próprios e, também, de um direito penal e disciplinar substantivo e processual próprio. E durante séculos foi autónoma. A competência judiciária pertencia aos principais órgãos de comando ou chefia militares e as atribuições da polícia judiciária militar eram exercidas pelos comandantes de unidades militares. A estes competia toda a instrução do processo criminal – o auto de corpo de delito. Só com o código de justiça militar criado por força da atual Constituição passou a haver uma fase designada de instrução, tutelada por um juiz de instrução criminal que dirigia a investigação, e esta passou a ser da exclusiva responsabilidade do serviço de polícia judiciária militar criado em 1975. Esta foi a organização judiciária militar vigente até 2004.

Assim, sempre houve militares a valorar e julgar em tribunais militares ilícitos criminais que atentassem contra o direito penal militar tal como, séculos antes da criação da polícia judiciária e de outros órgãos de polícia criminal, já militares eram responsáveis por instruírem os autos de corpo delito e por investigarem ilícitos de natureza militar.

Georges Clemenceau teve uma citação muito divulgada: "A guerra! É uma coisa demasiado grave para ser confiada aos militares". Na verdade, a guerra não é assunto apenas de militares; todo o esforço nacional é posto ao serviço dela. Também a estratégia nacional não depende só da coação militar. Atualmente apenas a condução militar da guerra compete aos chefes militares, pois a sua direção superior compete à função política. Hoje, também a defesa nacional não é apenas defesa militar, ainda que as forças armadas constituam a sua principal componente. Esta natural evolução nos assuntos militares exigiu igualmente a reforma da justiça militar porque, se esta interessa aos militares e às forças armadas, não é já assunto que diga apenas respeito a militares. A revisão constitucional de 1997, veio promover a reforma da justiça militar, rompendo com a tradição da sua autonomia ao extinguir os tribunais militares em tempo de paz. Atualmente, a justiça militar não tem por objetivo proteger a organização militar, mas sim a função militar, isto é, hoje a justiça militar tutela interesses militares da defesa nacional. Já não estamos perante um direito penal "dos militares", mas sim "da função militar".

Inovadora passou a ser a competência do ministério público para exercer a ação penal assessorado por assessoria técnica a cargo de oficiais, conciliando-se a promoção penal com o reconhecimento das especificidades inerentes à instituição militar. Para julgar os crimes estritamente militares passaram a ser competentes as várias instâncias criminais integrando juízes militares. Passou, ainda, a ser aplicável à justiça penal militar a parte geral do direito penal comum, tal como as disposições do código de processo penal, salvo disposição legal em contrário. No que concerne à investigação dos crimes estritamente militares, o legislador atribuiu competência específica à polícia judiciária militar porque, pela natureza dos crimes, a investigação criminal dos mesmos deve ser delegada no órgão que percecione facilmente os interesses jurídicos em causa. Os próprios crimes de foro comum cometidos no interior de unidades militares têm uma possibilidade de dano que extravasa o núcleo do bem jurídico que tutela porque afetam valores de confiança, de disciplina e de segurança e, logo, a eficiência e eficácia das forças armadas. A polícia judiciária militar depende organicamente do ministro da defesa nacional porque, sendo a justiça militar também um instrumento da defesa nacional, é a este ministro que compete a definição da política de defesa nacional. No entanto, vai sendo tempo de ser revista a forma de recrutamento, de formação e de permanência do pessoal militar neste órgão de polícia criminal.

Deste modo, hoje o direito penal militar difere muito daquele que, durante séculos, vigorou em Portugal: os comandos militares não têm hoje qualquer competência em matéria criminal em tempo de paz. Porém, têm o dever de participar os ilícitos criminais de natureza militar e a guardar os detidos em flagrante delito; de providenciar pela guarda dos instrumentos do crime e de preservar quaisquer provas materiais ou vestígios, até à chegada dos investigadores militares.

O atual sistema de justiça militar é ainda muito recente, e a falta de conhecimento sobre a sua especialidade é manifesta entre autoridades judiciárias e policiais mas, por estranho que pareça, também entre as chefias e comandos militares. Estes ainda não se aperceberam quanto preocupante seria a extinção de um órgão de investigação criminal cuja missão primordial é investigar ilícitos que atentam contra interesses militares da defesa nacional. E, de entre os crimes que afetam os interesses militares, existem os crimes contra a missão das forças armadas, contra a segurança destas, contra a capacidade militar e contra a autoridade militar.

Antes de 2004 não havia despachos ilegais de autoridades judiciárias do ministério público a retirarem competência à polícia judiciária militar, como no "caso Tancos", porque aquelas não tinham qualquer intervenção na investigação criminal militar. Também não determinavam apensações ilegais de processos onde se investigam crimes de natureza militar com processo de crimes comuns, pelo mesmo motivo. Agora, em que a direção da investigação de todos os inquéritos, independentemente da sua natureza, é sua fizeram-no porque se mantém o desconhecimento sobre a justiça penal militar apesar de passadas quase duas décadas sobre a alteração da mesma. Afirmações proferidas em audição na comissão parlamentar de inquérito relativa ao furto de material de guerra, em Tancos, revelaram-no. O facto de terem sido extintos os tribunais militares e de os crimes de natureza militar serem julgados nos tribunais comuns não justifica a perda de autonomia de um órgão de polícia criminal militar. Todos os crimes, independentemente da sua natureza, são julgados em tribunais comuns e ninguém defende a extinção dos demais órgãos de polícia criminal de competência específica. Ainda que os crimes militares sejam julgados nesses tribunais, são-no com composição especial, isto é, com juiz militar integrando o tribunal coletivo. Opinou-se de modo irrefletido sobre a capacidade e qualidade da investigação da polícia judiciária militar e com base num único processo. No entanto, na mesma comissão, quando se ouviu quem já dirigiu o departamento de investigação e ação penal responsável pela investigação dos crimes militares e pela tutela funcional dos investigadores desta polícia, a sua opinião baseada em todos os demais processos desta natureza foi diametralmente oposta. Aquela opinião estava inquinada por responsabilidade por decisões contrárias à lei no "caso Tancos"; esta opinião era esclarecida e foi prestada pela atual responsável pelo ministério público.

A existência no nosso país de um órgão de polícia criminal militar nem é uma originalidade. São muitos os países europeus que dispõem de corpos ou estruturas de investigação criminal de natureza militar. Em alguns deles existem mesmo procuradores militares para tutelar a investigação criminal militar. Antes de 2004, também outras policias não viam a polícia judiciária militar como concorrente em áreas de investigação criminal. A investigação criminal militar era tutelada por autoridades judiciárias militares ou por um juiz de instrução criminal, e os crimes militares tal como o processo criminal militar eram tipificados e regulados por códigos próprios.

Hoje, a pouca ou errada perceção sobre a natureza dos crimes tutelados pela justiça militar e investigados pelo órgão de polícia criminal militar continua a explicar sucessivos procedimentos ilícitos e continuadas tensões entre polícias, assim como parece explicar a ocultação de informação relevante, de que o caso de Tancos é infelizmente um triste exemplo.