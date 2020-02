Tancos e as suas ilegalidades (I)

Em democracia, o Direito procura decisões justas e não a eficácia a todo o custo, pois os fins não justificam os meios. O Estado cria as leis e todos os cidadãos e ele próprio ficam obrigados a respeitá-las.

E é esse o contexto em que o ministério público exerce a ação penal e, promovendo ações de prevenção e repressão criminal, defende a legalidade democrática. Também a polícia tem por função defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna, assegurando a prevenção e investigação criminais. Temos, assim, que o direito limita a ação de autoridades judiciárias e policiais e também estas têm de respeitar as regras da democracia. Porém, muitas vezes se escreve direito em linhas tortas. O "caso Tancos" disso mesmo parece ser um exemplo.

Este caso existe porque houve um furto de material de guerra em 28 de junho de 2017. E se não tivesse existido? Porque se permitiu que se consumasse? Uma abordagem diferente dos factos conhecidos revela quanto foi escrito em linhas tortas. Diz o ditado popular que prevenir é melhor que remediar. Mas, parece que procuradores e investigadores pensaram de modo diferente.

A história do "caso Tancos" começa com a denúncia, por parte de um cidadão com historial ligado ao crime, de ter sido convidado para participar na preparação e execução de um crime de furto de material de guerra em instalações militares. Denúncia que as autoridades judiciárias consideraram credível, mas a partir da qual se desenrolaram sucessivos e diversos erros. Desde logo, embora o denunciante estivesse bem identificado, foi autuada como "anónima" pelos investigadores da polícia judiciária – uma prática recorrente pelos órgãos de polícia criminal -, numa tentativa de preservar a sua identidade. Quantos processos não são iniciados, pelos vários órgãos de polícia criminal ou por autoridades judiciárias, com a autuação de falsas denúncias anónimas, chamadas anónimas ou cartas anónimas? E tão recorrentemente acontece que nem se percebe a relevância atribuída a uma tal chamada "anónima" ocorrida em fase posterior deste caso.

A denúncia, em março de 2017, do cidadão vulgarmente conhecido por "fechaduras" a autoridades judiciárias e policiais respondia às perguntas "o quê, quem e onde", isto é, um assalto a instalações militares, em preparação por um tal Paulino, iria ocorrer nuns paióis militares conhecidos ou facilmente determináveis. Ora, se dúvidas houvesse sobre o local, parece que os investigadores da polícia judiciária também não se preocuparam em saber. Além de nunca terem pedido ao "fechaduras" para o descobrir, também eram muitos os indícios para uma investigação diligente. Afinal, até o "fechaduras" mostrou a sua indignação no seu depoimento ao juiz de instrução do tribunal central de instrução criminal dizendo que, apesar de ter feito tudo pra evitar o furto, o ministério público e inspetores da polícia judiciária nada fizeram para o evitar. O que parece ser verdade.

Havia vontade de as autoridades judiciárias evitarem o assalto? É legítima a questão se a confrontarmos com os factos. Repare-se que o processo foi autuado com base num documento cuja informação vertida não corresponde totalmente à verdade.

Não era anónima, mas ficou a constar como tal e o denunciante ficou registado como suspeito. Foram pedidas interceções telefónicas ao juiz competente para a prática de atos jurisdicionais omitindo-lhe informação importante, nomeadamente: que a denúncia não era anónima, que o denunciante constava como suspeito e que tinha sido convidado para participar no furto, que o outro suspeito lhe ligava fazendo referência a factos importantes sobre a preparação do assalto, que preparativos e atos de execução do assalto - como aquisição de material para o furto, nomeadamente saca-cilindros -, bem como obtenção de informação sobre o alvo junto a cúmplice interno aos paióis e o recrutamento de pessoal estavam a ser realizados. Estas informações poderiam ter justificado a autorização das interceções.

Assim, durante cerca de três meses, as únicas diligências investigatórias desenvolvidas pelas autoridades conhecedoras da preparação do assalto foram os contactos com o denunciante e a proposta de interceções telefónicas que não foi autorizada.

A informação sobre a preparação do furto foi ocultada ao Exercito, que seria o alvo do assalto, e ao órgão de polícia criminal competente para investigar os factos, isto é, à polícia judiciária militar. E este comportamento omissivo ilegal veio a ter consequências graves, quiçá, esperadas. É que, se as autoridades judiciárias e policiais tivessem dúvidas sobre o "onde" se iria realizar o crime, aquelas instituições poderiam facilmente ajudar a determiná-lo através das caraterísticas dos paióis conhecidas pelo "fechaduras", dos cadeados daqueles e de outros pormenores envolventes. Aliás, o "fechaduras" tinha dito na sua inquirição no departamento central de investigação e ação penal que foi no seu próprio telemóvel que Paulino lhe havia mostrado o alvo do furto e o tipo de fechaduras ou cadeados dos paióis.

Assim, parece que a polícia judiciária militar desconhecia toda esta informação – facto que, mais tarde, viria a ter consequências nefastas - porque o ministério público e a polícia judiciária escolheram ocultar-lha, vá lá saber-se porquê. Resulta da inquirição referida, que questões colocadas ao "fechaduras" denotavam que essa informação foi omitida intencionalmente ao órgão de policia criminal com competência para prevenir e investigar crimes no interior de unidades militares e da sua competência especifica.

Na verdade, havendo a suspeita de que o local do crime seria uma instalação militar e que o objeto do crime seria material de guerra, a lei de organização da investigação criminal impõe que o órgão de polícia criminal competente deve ser informado, no mais curto prazo, sobre os conhecimentos relativos à preparação e execução de crimes. O que não aconteceu. Também os magistrados do ministério público, vinculados ao exercício da ação penal orientados pelos princípios da legalidade e da objetividade e a promover e realizar ações de prevenção criminal, revelaram desrespeito institucional para com as Forças Armadas, pois o dever de prevenção criminal exigia a comunicação sobre o eventual risco de furto de material de guerra, evitando que passasse a ser um problema nacional. Termos em que, inexoravelmente, este comportamento omissivo de procuradores e de inspetores, associado às deficiências do sistema de segurança dos paióis, em muito contribuiu para a incapacidade de frustrar o furto.

E mais se diga que, depois da sua denúncia, o "fechaduras" continuou a colaborar com a polícia judiciária. O suspeito que tinha convidado o "fechaduras" a participar no furto continuava a contar com este para a sua efetivação e disse-lhe várias vezes para avançar para cima para realizarem o furto, providenciando-lhe até transporte, mas as instruções que tinha dos investigadores da polícia judiciária eram para empatar e não ir. Porquê? Não poderia ser organizada uma ação policial para deter os criminosos em flagrante delito e impedir o furto? São questões a que a instrução deste processo deveria dar resposta e que, nem com muito esforço, se conseguem entender. Certo é que, com tanta hesitação revelada pelo "fechaduras", os criminosos deixaram de contar com ele e consumaram o furto.

E, ainda que hipoteticamente se possa considerar que as autoridades suspeitavam que o furto se destinava à prática de atos terroristas, não só torna mais grave a falta de diligência na prevenção do crime, como até ao órgão de coordenação e partilha de informações no âmbito do combate ao terrorismo – a unidade de combate antiterrorismo –, bem como ao organismo público a quem cumpre responder pela produção das informações necessárias à prevenção das ameaças à segurança interna e externa, foi omitida tal suspeita. As declarações, em sede de comissão parlamentar de inquérito, da secretária-geral do sistema de segurança interna e da secretária-geral do sistema de informações da república portuguesa revelaram-no.

Várias especulações são legítimas. E uma será que alguém quereria protagonizar uma cena de elevada eficiência conseguindo - depois de não o ter prevenido - a recuperação do material furtado, à custa da "ineficiência" revelada pelo Exército e pela polícia judiciária militar; aquele, porque revelara vulnerabilidades e se tinha deixado furtar, e a polícia judiciária militar porque teria sido incapaz de recuperar o material ou de descobrir quem o tinha furtado.

Imagine-se o que seria se alguém denunciasse a autoridades judiciárias e à polícia que ia haver um assalto à Assembleia da República e que este se viesse mesmo a concretizar sem que aqueles tivessem informado o presidente da AR, o responsável pela segurança ou a força de segurança que faz a segurança às instalações. Penso que, no próprio dia, a discussão pública seria sobre que responsabilidades assacar a quem tinha omitido o dever de comunicar a suspeita.

Ainda hoje, polícia judiciária e ministério público continuam a querer fazer controlo de danos por terem permitido que o furto ocorresse e pela conduta negligente que impediu a detenção dos ladroes em flagrante, e para isso têm contado com comunicação social "amiga". Basta ler algumas notícias publicadas que insistem em subvalorizar a prevenção do crime.

Não será, assim, estranho que tenha sido lançada de novo a discussão sobre uma pretensão que tem alguns anos: conseguir a extinção da Policia Judiciária Militar e transferir as competências e atribuições desta. E, entre tanta falta de informação ou ignorância sobre a função da justiça militar e do órgão de competência específica para investigar crimes de natureza militar, alguns resultados alguém espera alcançar, caso não haja entidade mais esclarecida que entenda de modo diferente.

Gil Prata, coronel (ex-juiz militar)