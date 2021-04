Os rendimentos ilícitos e as obrigações fiscais

Os contribuintes encontram-se obrigados a declarar os seus rendimentos, pois é com base nos mesmos que os serviços de finanças liquidam os impostos devidos por cada sujeito passivo. O bom funcionamento do sistema fiscal é algo central para o funcionamento da sociedade e da democracia.



As receitas arrecadadas pelos impostos possibilitam a existência de um estado social e melhor distribuição de riqueza. Nos estados em que prevalece a economia informal, como sucede em muitos países africanos, a cobrança de impostos acaba por ser residual e o poder estadual é fraco.



O imposto sobre os rendimentos, na sua versão moderna, surgiu em Inglaterra no século XVIII e destinou-se a financiar a guerra contra Napoleão Bonaparte. O sucesso deste imposto foi tão elevado que há quem diga que o mesmo foi determinante para a vitória militar inglesa, uma vez que permitiu mobilizar vastos recursos.