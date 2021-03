Breves notas sobre a instrução

Nos últimos anos muito se tem falado sobre a fase de instrução no processo penal. Por razões óbvias, no próximo mês é natural que se volte a debater intensamente as virtualidades e problemas da mesma, designadamente, se é necessário operar mudanças legislativas ou não.



Para centrarmos a discussão no que interessa, importa ter em conta alguns dados essenciais. A instrução criminal não tem carácter obrigatório, ou seja, a mesma só existe quando é efectuado um requerimento de abertura de instrução por parte de um arguido ou assistente.



Na verdade, a percentagem deste tipo de requerimentos, tendo em conta o número de inquéritos findos anualmente, é infíma. Na última década, em muitos anos rondou aproximadamente os 2 por cento. O arguido pode requerer a abertura desta fase relativamente aos factos que constem de uma acusação. Por sua vez, o assistente tem igual faculdade no que diz respeito aos factos em que o Ministério Público não tenha deduzido acusação.