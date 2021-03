O combate à corrupção e a gestão dos recursos humanos

Na semana passada, o Conselho de Ministros aprovou a estratégia nacional contra a corrupção. Esta contém um leque vasto de medidas que pretende cobrir várias áreas. Durante o processo prévio à decisão, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical de Juízes Portugueses apresentaram documentos extensos sobre o tema, o que demonstra o seu empenho em combater o fenómeno. Por exemplo, o SMMP apresentou 50 propostas para combater a corrupção.



Tal como aconteceu no Pacto da Justiça, as associações de magistrados, judiciais e do Ministério Público, não se limitam a defender interesses corporativos ou sócio-profissionais, mas estão sempre disponíveis para o aperfeiçoamento do sistema de justiça e regime democrático. É pena é que muitas vezes as suas propostas nem sequer sejam estudadas devidamente pelos decisores políticos… Como já referimos anteriormente, só é possível combater a corrupção de forma integrada.



Há pormenores que podem fazer toda a diferença. Da alocação de meios humanos e materiais à investigação criminal já falei noutras ocasiões. Há um ponto essencial que importa também ter em consideração, quando falamos em investigar a corrupção ou defender a acusação referente a esses processos, na fase de instrução ou julgamento.