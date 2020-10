A fisga, a bazuca e o míssil

Dotar o Ministério Público de magistrados e funcionários em número suficiente com formação específica em investigação criminal; Reforçar os vários departamentos da Polícia Judiciária, bem como o seu Laboratório Científico, com inspectores, peritos, técnicos e especialistas; Apetrechar o laboratório da Polícia Judiciária de meios técnicos e científicos que permitam a realização de perícias no período mais curto possível; Aumentar o número de magistrados nos Tribunais Administrativos e Fiscais de forma a garantir eficácia e celeridade nas decisões; Concretizar a colocação de assessores junto dos magistrados (Ministério Público e juízes), designadamente peritos informáticos, analistas de sistemas, economistas, técnicos de contas e contabilistas, em cumprimento do previsto nos respetivos estatutos e na Lei da Organização do Sistema Judiciário; Dotar o Núcleo de Assessoria Técnica junto da PGR de meios humanos capazes de dar resposta às solicitações de todo o país; Equipar os DIAPs com software atualizado, com acesso a plataformas de pesquisa e de cruzamento de dados; Criação de um corpo de funcionários especializados em investigação criminal, com remuneração adequada; Investir na formação contínua de magistrados, investigadores e funcionários em temas relacionados com a criminalidade económico-financeira, fomentando-se a partilha de informação e de experiências com outras entidades nacionais e estrangeiras; Dotar já o Orçamento do Estado para 2021, no que toca ao Ministério da Justiça, de reforço substancial, sendo mesmo de equacionar a possibilidade de criação de um fundo autónomo com a finalidade de assegurar os meios indispensáveis à implementação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, fundo que, além das verbas de reforço do Orçamento do Estado teria ainda como receita todas as quantias provenientes do instituto de perda de bens a favor do Estado no âmbito dos crimes de corrupção e afins; Reforço do orçamento da PGR por forma a permitir a inscrição da Procuradoria-Geral da República na Associação Internacional de Procuradores. Reforço de verba da PGR para criação de um sistema informático integrado de investigação criminal e respetiva gestão integral do mesmo. Instalação de sistemas de gravação áudio e vídeo nos serviços do Ministério Público e em todos tribunais, de modo a possibilitar a gravação de depoimentos e interrogatórios. Adquirir meios técnicos que possibilitem a utilização generalizada do Sistema Integrado de Informação Processual (SIIP) ou similar. Construção de tribunais de raiz, por forma a que a médio prazo a Justiça seja administrada em instalações do Estado e não em apartamentos ou escritórios arrendados a privados. Racionalização do parque penitenciário, com a construção de novos estabelecimentos prisionais centrais e desmantelamento de prisões que se encontram obsoletas, o que permitiria uma melhoria da qualidade e um menor custo por recluso. Construção de instalações de raiz para o Centro de Estudos Judiciários, por forma a dotar o mesmo do número de salas suficiente para prover às necessidades de formação, bem como à afirmação da instituição como um centro de referência no espaço da lusofonia.

O senhor Primeiro-Ministro, a propósito dos apoios da União Europeia, utilizou a comparação entre a fisga e a bazuca. Conforme o poder de fogo que lhe fosse dado, assim o Governo poderia dinamizar o País. Face aos enormes desafios que enfrenta, a Justiça portuguesa não necessita de uma bazuca, mas sim de um míssil. Não há falta de dinheiro para uma grande reforma da Justiça, as prioridades é que são outras. A modernização da ferrovia é vital para a competitividade do País, mas a capacitação do sistema de Justiça também. Como é fácil de ver as verbas alocadas a um sector e outro são substancialmente diferentes. Tal como para os transportes é preciso também um plano nacional de investimento para o sector da Justiça que se concretize ao longo dos próximos 10 anos. Alguns países da Europa planearam as suas reformas do sistema judicial com um horizonte temporal de 10 ou 15 anos, por cá vamos tomando medidas avulsas…O Orçamento de Estado para 2021 deveria dar um sinal que se pretende apostar seriamente na Justiça, mas sou muito céptico quanto a isso. Fala-se frequentemente da falta de meios na investigação criminal e no sistema de Justiça, mas é preciso objectivar para que se perceba do que estamos a falar. Por essa razão passo a inventariar o que tem de ser feito para podermos dar um salto qualitativo.Face à dimensão do que existe por fazer, só com planeamento e investimento adequado será possível dar o salto que se impõe. Espero que um dia a melhoria da Justiça seja uma verdadeira prioridade de um Governo, pois até agora tal não tem acontecido.