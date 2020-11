Na semana passada foi publicada a directiva nº 4/2020 da Senhora Procuradora-Geral da República. A importância deste documento é evidente, uma vez que o mesmo afecta a magistratura do Ministério Público enquanto tal e transforma-a num corpo de funcionários ao serviço da Procuradora-Geral da República.O Governo e a Assembleia da República tiveram intervenção na elaboração do Estatuto do Ministério Público que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2020. Esse diploma conseguiu um equilíbrio difícil entre a intervenção hierárquica e a autonomia dos magistrados. No Estatuto definiu-se que os titulares dos processos têm liberdade para investigar, mas estabeleceu-se ao mesmo tempo que os superiores hierárquicos podem atribuir determinados inquéritos e processos a outros magistrados, ou seja, podem escolher quem despacha. Esse diploma preserva a autonomia técnica dos magistrados e não permite que o superior hierárquico do titular do inquérito impeça, por exemplo, a constituição de arguidos, inquirição de testemunhas, realização de buscas ou intercepções telefónicas. Com a nova directiva tudo muda, pois admitem-se as interferências externas dos superiores hierárquicos nas investigações, sem que se avoquem processos ou estes sejam distribuídos a outros colegas.Qual o risco desta mudança? O vértice da pirâmide do Ministério Publico, o Procurador-Geral da República, é nomeado politicamente e nem sequer necessita de ser um magistrado de carreira. Com esta alteração, sem que exista inovação legislativa, o PGR poderá mais facilmente interferir em investigações concretas, o que deixa o Ministério Público e a investigação criminal mais vulnerável a interferências externas. A directiva, para além de afectar todo o funcionamento do Ministério Público, ataca também o modelo de processo penal vigente. Não se trata de um mero pormenor, é uma revolução no nosso sistema, pelo que tal alteração tem necessariamente de ser realizada pela via legislativa e não administrativa. Não se muda o Ministério Público e o sistema processual penal português através de um acto administrativo da PGR! Há aqui uma clara usurpação de poderes que pertencem a outros órgãos! O Conselho Superior do Ministério Público também foi ultrapassado nesta questão.O problema da emissão de ordens concretas nos processos foi suscitado no seu seio a propósito do processo de Tancos e deveria voltar a ser discutido após a emissão de um parecer por parte do Conselho Consultivo da PGR, mas tal nunca veio a ocorrer. O Conselho Superior do Ministério Público foi completamente desconsiderado em todo este processo e tenho conhecimento que muitos conselheiros estão muito incomodados como todo o processo foi gerido. No que diz respeito ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a defesa da autonomia interna dos magistrados, como garantia do sistema de justiça, sempre foi uma das suas grandes bandeiras. Este princípio é aceite pela generalidade dos procuradores portugueses.Algumas das soluções que constam no Estatuto do Ministério Público e dizem respeito à autonomia dos magistrados, resultaram de longas negociações entre o Governo, o SMMP e a então Procuradora-geral da República Dra. Joana Marques Vidal. Ao emitir esta directiva, a actual PGR sabia que iria criar uma forte cisão no Ministério Público e isolar-se cada vez mais dos seus pares, o que acontece de dia para dia. Em suma, do ponto de vista institucional, a emissão da directiva foi um desastre. A situação é ainda mais grave porquanto a senhora PGR esteve completamente ausente da discussão do processo legislativo que levou à aprovação do novo Estatuto do Ministério Público, sendo certo que tomou posse em Outubro de 2018 e o EMP só viria a ser aprovado na Assembleia da República em Julho de 2019. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, durante vários anos, discutiu as melhores soluções legislativas para o Ministério Público com o Governo e o Parlamento, o que veio a culminar numa Lei. Agora, a Senhora PGR criou um novo paradigma para o Ministério Público através de um acto administrativo. É lógico que quem acha que pode fazer as suas próprias "leis" não as precisa de discutir com terceiros…A situação é grave. Caso a Senhora Procuradora-Geral da República não altere o rumo seguido até aqui, as consequências para o Ministério Público serão devastadoras. Apela-se por isso a Sua Excelência o Senhor Presidente da República para que intervenha e assegure o regular funcionamento das instituições.