No último Sábado, o Conselho de Ministros deliberou novas medidas para combater a pandemia nos concelhos mais afectados. Tendo em conta os 121 municípios que constam na lista, as regras aplicam-se a cerca de 70% da população portuguesa. O teletrabalho obrigatório passa a ser uma nova realidade e colocará muitas questões práticas, ao nível jurídico e não só. O primeiro ponto passa por identificar em concreto quais os ramos de actividade e funções que podem exercer o trabalho à distância. Dentro da mesma empresa há pessoas que necessariamente têm de contactar com o público e outras que têm trabalho na área administrativa, contabilística, informática ou afins e podem operar remotamente. Mesmo assim esta realidade não é tão liquida como parece. Em muitos casos terão de se estabelecer regimes mistos. Se a documentação das empresas não se encontrar digitalizada, mesmo os profissionais da área administrativa terão de se deslocar regularmente ao escritório.A segunda questão passa por definir como se irá desenvolver o trabalho no domicílio, o que passa por perguntas tão simples como se o horário de trabalho definido inicialmente se mantém ou não, se se mantêm os subsídios de transporte, quem fornece os meios informáticos e paga as telecomunicações, etc.Em terceiro lugar, existem outras questões mais específicas, mas que também são relevantes. Por exemplo, o que sucede aos trabalhadores recentemente admitidos que se encontram em período de formação no local de trabalho? Será possível continuarem a formação fora da empresa?Se o teletrabalho em termos gerais encerra dificuldades e novos desafios, o mesmo sucede igualmente no sector da Justiça. A este respeito gostaria de salientar que em 2017, no âmbito do processo de revisão do Estatuto do Ministério Público, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público propôs que ficasse prevista essa possibilidade, o que veio a acontecer.Para o trabalho à distância ser produtivo é necessário que se avance com a digitalização dos processos e uma ligação entre os sistemas informáticos das polícias e do Ministério Público. O Procurador titular de um inquérito deveria poder consultar directamente a investigação que se encontra em curso na polícia, sem necessidade de remeter ofícios ou pedir o processo para consulta. Por outro lado, é preciso que existam digitalizadores de alto rendimento nos tribunais e DIAPs, para além de se melhorar a capacidade dos servidores para aumentar a velocidade de acesso dos utilizadores.O teletrabalho poderá trazer mudanças significativas na forma como se exercerão as funções nos tribunais no futuro. Porém, é muito importante que o trabalho dos magistrados em casa não contribua para o isolamento dos mesmos e diminua a troca de experiências. Se isso acontecer todo o sistema de Justiça ficará a perder.