Recordar Jorge Sampaio

Jorge Sampaio foi uma destacada figura da política portuguesa, fosse no 25 de Abril, na liderança do PS, à frente da câmara de Lisboa ou como Presidente da República. Numa minibiografia de 24 páginas, a SÁBADO conta-lhe as suas histórias mais interessantes.

Há muito que se sabia que a saúde de Jorge Sampaio era frágil. Por isso, o jornalista Tiago Carrasco começou a preparar o obituário do antigo Presidente da República. Durante vários meses, entrevistou pessoalmente e ao telefone 14 pessoas, aliados e adversários, para traçar o perfil póstumo de um dos maiores governantes das últimas décadas. Praticamente todos os contactados aceitaram conversar sobre as experiências partilhadas com Jorge Sampaio.





E contaram muitos episódios: como aquele em que, enquanto Presidente, teve de se esconder na casa de banho de um café do Porto para falar secretamente com o secretário-geral da ONU, Koffi Annan; ou ainda os momentos com a sua primeira mulher, a luso-alemã Karin Dias, de quem se divorciou passados quatro anos.





Depois da reportagem com Carlos Moedas, que revelou os seus locais de eleição em Campo de Ourique, o bairro de Lisboa onde sempre morou, agora foi a vez de Fernando Medina - o autarca escolheu a Ajuda, onde passava férias com os avós.Mesmo em pré-campanha, os telemóveis dos candidatos à câmara de Lisboa foram postos de lado durante as reportagens da, feitas pelo jornalista Carlos Gonçalo Morais (a de Moedas durou 1h30, a de Medina um pouco menos). Os périplos pelos bairros escolhidos por ambos nunca foram interrompidos por chamadas inadiáveis. Já os telemóveis dos assessores de imprensa - que os acompanharam - tocaram várias vezes.Se o seu filho adolescente lhe disser: "Quero ser vegan!", não fique preocupado. Isso até pode ser uma oportunidade para o resto da família fazer uma alimentação mais variada, porque em geral os portugueses abusam da carne e dos ovos. Foi isso que a nutricionista Lia Fialho Correia explicou à jornalista Lucília Galha, que foi à procura de histórias de adolescentes que se tornaram vegetarianos ou vegan, uma tendência atual e que se explica pela grande exposição à informação e pelo peso dos influencers que partilham estas ideias.Apesar das preocupações, não há aqui dramas, sossegam os especialistas: só é preciso que os pais e os próprios miúdos aprendam a compensar e a ingerir tudo o que precisam para crescer bem. E para isso convém que consultem um pediatra ou nutricionista para garantir uma alimentação alternativa equilibrada.