O mundo dos negacionistas

O jornalista Alexandre R. Malhado criou um novo perfil no Facebook para se infiltrar no mundo dos negacionistas, para quem os centros de vacinação são “um matadouro”. E ainda: o estranho caso da presidente da junta de Arroios; como está a saúde em Portugal; a Aldeia das Divorciadas.

Na última semana, o jornalista Alexandre R. Malhado respondeu por outro nome: Pedro Santos. Para se infiltrar no mundo dos negacionistas, criou um novo perfil de Facebook e aproximou-se dos principais movimentos. Entrou no grupo privado do movimento de Ana Desirat, que insultou o vice-almirante Gouveia e Melo e o presidente da AR, Ferro Rodrigues, e chegou a ir jantar com o seu núcleo duro acampado em frente ao parlamento. "Olha, Pedro, queres mais vinho? Para berrarmos, precisamos de estar bem aquecidos", disse. Foi uma viagem a um mundo alucinado, onde os centros de vacinação são "um matadouro" e os políticos são "satânicos".