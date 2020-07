Durante quatro dias, os jornalistas da SÁBADO falaram com dezenas de pessoas para terem os pormenores da mudança de Cristina Ferreira da SIC para a TVI

A jornalista Susana Lúcio fotografada com um cabaz de alimentos em que Portugal é autossuficiente: são poucos, mas fruta e hortícolas não faltam

Na sexta-feira, dia 18, quando saiu a notícia do regresso de Cristina Ferreira à TVI, os jornalistas Raquel Lito e Marco Alves começaram a contactar pessoas ligadas à apresentadora e aos dois canais por onde ela passou (no total, fizeram dezenas de telefonemas). "Foram completamente apanhados de surpresa na SIC", nota Raquel Lito, que no fim de semana viu algumas pessoas recusarem-se a falar com ela porque estavam a ajudar a refazer o Programa da Cristina, que agora se chama Casa Feliz: Diana Chaves até teve de interromper as férias e viajar de emergência do Algarve para Lisboa. Nesta edição, contamos-lhe os bastidores da saída de Cristina Ferreira e os valores milionários envolvidos.A empresária angolana Isabel dos Santos, o marido e vários testas de ferro, portugueses e estrangeiros, são os alvos principais de oito processos por suspeitas dos crimes de lavagem de dinheiro e fraude fiscal qualificada. Depois de vários meses de trabalho, o diretor adjunto António José Vilela conseguiu recolher informações que revelam quais são exatamente os suspeitos do Ministério Público. E também apurou que, estrategicamente, o MP optou por não avançar diretamente para a filha do ex-Presidente de Angola e concentrou as buscas de junho em empresas, offshores e pessoas muito próximas da empresária. Isto depois de os processos terem sido concentrados (em maio) no Tribunal Central de Instrução Criminal (alguns estavam no TIC de Lisboa).Quando começou a fazer um trabalho sobre os inimigos que Rui Rio tem colecionado, a jornalista Margarida Davim tinha, no início, uma lista com seis nomes. Mas a cada contacto que fazia ia somando cada vez mais pessoas que se incompatibilizaram com o líder do PSD. "Com o tempo, este trabalho foi-se transformando numa lista telefónica", ironiza a jornalista da SÁBADO.Consumir apenas os alimentos em que Portugal é autossuficiente foi o artigo que a jornalista Susana Lúcio se propôs a fazer. Mas o desafio durou pouco: após meio dia sem comer pão, massa, arroz, batata e a alimentar-se apenas de fruta, ovos e hortícolas, a fome pesou mais do que a tarefa jornalística e o trabalho começou por ser arruinado por uma fatia de pão com manteiga. Pior, a única carne que o País produz de forma suficiente é a de cavalo. Para experimentar, a jornalista da SÁBADO comprou os bifes num dos poucos talhos de Lisboa que vende este tipo de carne, em Alvalade, e pode garantir que não voltam à mesa de casa – houve mesmo quem se recusasse a provar.