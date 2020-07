Um quadro de Roy Lichtenstein, artista da pop art que ganhou fama nos anos 60? Não, um mural em Cabanas de Tavira, já adaptado à nova realidade: a máscara

A editora executiva Maria Henrique Espada a entrevistar o sociólogo António Barreto, no seu mundo repleto de livros

Durante a semana que passou no Sul do País, para fazer o artigo de capa desta edição, Clara Silva descobriu um novo Algarve: sem enxames de turistas (em especial ingleses), está bem mais calmo, com praias desertas e muitos quartos disponíveis em turismos rurais. A pandemia de Covid-19 também mudou hábitos e cenários: há hotéis com tapetes desinfetantes à entrada, máscaras na praia e mais frascos de álcool gel que gins tónicos.Alguns ingleses ainda conseguiram chegar, mas de carro, depois de uma longa viagem, e estão em minoria. Os portugueses, tal como os espanhóis, parecem estar a redescobrir o Algarve e são agora os principais clientes de muitos negócios, como o das grutas de Benagil.Em Cabanas de Tavira, onde o Noélia & Jerónimo, o mais famoso restaurante da terra, está fechado devido a um surto de Covid-19, a jornalista descobriu um pormenor que ilustra bem a nova realidade: na Rua Jornal Povo Algarvio, um mural de pop art tem um casal a beijar-se de máscara.O sociólogo António Barreto acaba de publicar um livro, mas tem uma obra inacabada: a entrevista com a editora executiva Maria Henrique Espada decorreu em sua casa, ou melhor, na parte da casa transformada em biblioteca. E essa é interminável. São várias divisões, cada uma subordinada a um tema, e cuja organização tem levado tempo e ainda está por fechar. Numa sala está todo o seu arquivo fotográfico pessoal, mais umas centenas (ou milhares) de obras sobre fotografia; noutra, História de Portugal e ensaio; há ainda uma sala com poesia e literatura.Num espaço que impressiona pela coleção, o mais inesperado dos objetos em uso no escritório talvez seja o leque discreto para contrariar o calor: um hábito que ficou da recomendação de uma sábia avó.Já há em Portugal 130 mulheres infetadas com Covid-19 que foram mães. A jornalista Lucília Galha entrevistou uma delas: Cláudia Marques terá sido infetada pelo marido, médico no Hospital S. João, no Porto, e só descobriu que tinha o vírus depois de lhe rebentarem as águas – estava justamente no hospital a fazer o teste.A bebé, Maria do Carmo, nasceu prematura e esteve 20 dias internada na Neonatologia, antes de ir para casa. Nesse período ninguém teve contacto com ela, só a viam através de fotografias que a equipa enviava via WhatsApp, e a mãe só lhe pôde tocar ao fim de dois meses – porque foi o tempo que demorou até ficar negativa. Ao contar a história, Cláudia emocionou-se bastante, e a jornalista da SÁBADO acabou por também ficar afetada. "Às tantas estávamos as duas a chorar e eu a tentar não soluçar, para ela não perceber", lembra.