O ex-futebolista Vata está a viver na Austrália, e por isso não foi fácil ter fotos dele (até porque a família está em quarentena por causa da Covid-19). Valeu a ajuda de um dos filhos, que o foi fotografar

A jornalista Lucília Galha com a lama Carlota, que não se cansou de interagir com os repórteres

Quando os jornalistas Ana Taborda e Bruno Faria Lopes começaram a preparar o trabalho que conta as histórias do clã Amorim, precisaram de fazer quatro telefonemas para obterem o nome e o telemóvel de João Amorim, um dos netos de José, irmão mais velho de Américo Amorim. "Ele tem uma relação muito próxima com o avô, agora não diga que fui eu que lhe dei o contacto", disse a pessoa em causa. Nos dois telefonemas com João Amorim, o médico não resistiu a tentar adivinhar quem teria dado o seu contacto. Atirou quatro nomes de familiares, incluindo o do tio "Toni" – António Rios de Amorim, líder da Corticeira – com quem afalou para este artigo. Não conseguiu acertar.A jornalista Margarida Davim falou com um dos profissionais de saúde que estiveram a prestar cuidados no Lar de Reguengos de Monsaraz onde já morreram 14 utentes e uma funcionária devido à Covid-19, e que descreveu o cenário: três a quatro utentes no mesmo quarto, com má ventilação, sem ar condicionado e desidratados. "Mais do que médicos, eram precisos enfermeiros e assistentes operacionais. Precisavam de quem lhes desse medicamentos, comida, água." O relato confirma as queixas que Ordem e sindicatos dos médicos dizem ter recebido sobre as condições de assistência no lar. Não foi possível conseguir imagens, porque, referiu o mesmo profissional, "as regras de segurança sanitária não permitiam entrar com telemóveis".Nesta edição, a jornalista Lucília Galha andou à procura de pessoas que têm animais exóticos, de tartarugas a girafas, zebras, lamas, furões ou um dromedário – bichos que reconhecem os donos e que se comportam como se fossem cães ou gatos. O dromedário Dário, que pertence a Bernardo Eiró, até é chamado como "o filhão do papai".E houve histórias curiosas, como aconteceu em Santa Maria da Feira, com Manuel e Sandra, um casal que faz comércio deste tipo de animais e que também tem os seus. Um deles é um lama fêmea, a Carlota, que passou o tempo a querer aproximar-se do repórter fotográfico Alexandre Azevedo. Às tantas, Sandra teve mesmo de a agarrar para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Explicação: no dia anterior ele tinha fotografado um dromedário (são da mesma família dos lamas) e, apesar de ter tomado banho, ainda devia ter o cheiro nos sapatos e no equipamento, o que deixou a Carlota naquele estado.Na Chamusca, os repórteres estiveram noutra quinta com animais exóticos com Joaquim, que os vende em especial para o estrangeiro. Um deles é um antílope africano da espécie Elande, dos maiores que existem, chegando a pesar uma tonelada. O animal ficou nervoso com a presença dos jornalistas e investiu contra o dono, não lhe acertando por um triz.