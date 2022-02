Como tratar a ansiedade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A diferença entre estar ansioso e sofrer de ansiedade pode parecer grande. Mas o stress acumulado e o ritmo frenético do dia a dia podem rapidamente levar à doença sem darmos conta. Que o diga a jornalista Susana Lúcio que, ao preparar o tema de capa desta edição sobre os tratamentos para reduzir a ansiedade, identificou em si própria alguns sintomas. Para além das técnicas para tratar a doença, os nove especialistas com quem a repórter falou salientam as formas para a evitar. Entre elas há um denominador comum que não é tão fácil de concretizar como parece: parar e cuidar de nós próprios.





Donativos farmacêuticos

Quanto dinheiro foi doado pela indústria farmacêutica aos médicos desde que o registo das doações se tornou obrigatório? A resposta deveria ser simples já que existe uma base de dados pública, validada pelo Infarmed. Mas essa base não permite tratar os milhares de dados de forma sistemática – só sabendo programar em código se consegue extrair a informação para folhas de cálculo e, aí, começar a análise. A economista Ana Moura teve o computador ligado duas semanas para fazer esse trabalho exaustivo. As conclusões dos seus dados, e de outros que o jornalista Bruno Faria Lopes extraiu do portal, são reveladoras sobre o grau de envolvimento da indústria farmacêutica com os médicos e as associações de doentes.







A jornalista Susana Lúcio entrevistou a psicóloga e sexóloga Tânia Graça, cuja página no Instagram tem quase 200 mil seguidores Bruno Colaço





Gamers seniores



Quem acha que os videojogos são uma coisa de miúdos e de jovens adultos desengane-se: os mais velhos estão cada vez mais digitalizados. A jornalista Sónia Bento entrevistou vários gamers com mais de 60 anos que todos os dias passam horas a jogar em consolas, tablets e telemóveis.







Ondas gigantes



Há várias semanas que o jornalista Carlos Torres tentava entrevistar António Silva, um dos pioneiros das ondas gigantes em Portugal. Mas duas lesões do surfista e o isolamento forçado do repórter adiaram várias vezes a conversa. Até que, na passada quarta-feira, com António Silva a recuperar de um traumatismo craniano sofrido no Nazaré Tow in Challenge, os dois conseguiram 50 minutos para falar. Uma conversa sobre surf, caça submarina, tubarões e tribos na selva.







António Silva, um dos pioneiros das ondas gigantes em Portugal, conversou com o jornalista Carlos Torres Alexandre Azevedo









Boa semana.