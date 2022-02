Há 22 minutos

De Juan Carlos a Eusébio

Descendente do visconde de Alvalade (envolvido na fundação do Sporting), o cirugião José Roquette revelou muitas histórias, do golfe com Juan Carlos à cirurgia de Álvaro Cunhal. E temos ainda a história de João, o estudante suspeito de preparar um ataque na Faculdade de Ciências de Lisboa; e os bastidores do processo do BES.