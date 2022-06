A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ao longo dos últimos meses, a redatora principal Ana Taborda embrenhou-se em conhecer melhor o dia a dia das mulheres do Opus Dei, a instituição fundada pelo sacerdote espanhol Josemaría Escrivá em 1928, para perceber se elas vivem realmente num mundo fechado e à parte. Para isso, além do contacto com a própria organização, conversou com diversas atuais e ex-membros da "Obra de Deus". A segunda conversa com Mónica Cayolla Pinto, supranumerária do Opus Dei, por exemplo, terminou perto das 12h. Nessa altura a jurista olhou para o relógio e percebeu que estava na hora de rezar, o que fez ali mesmo, em voz alta mas discretamente, na esplanada de um café de Lisboa. Depois aproveitou para mostrar à jornalista da SÁBADO a aplicação de telemóvel que muitos membros do Opus usam e a partir da qual leu a oração (uma das muitas que faz diariamente). Nesta aplicação, os membros da Obra podem assinalar os deveres diários que já cumpriram e os que ainda estão em falta. Também há quem use alarmes para não se esquecer de parar para rezar. A maioria teve uma preocupação: não dar um ar beato para as fotografias.





Rendas baratas

Quando descobriu que um dos beneficiários de uma casa da associação Montepio da PSP de Lisboa era o ex-diretor adjunto da polícia José Ferreira Oliveira, até há poucas semanas adido na embaixada de Portugal em Madrid, o jornalista Alexandre R. Malhado foi tocar à porta do imóvel para perceber quem lá vivia. Quem atendeu? O sobrinho do oficial. Este é apenas um dos casos que o repórter e a diretora Sandra Felgueiras descobriram numa investigação que mostra como casas T3 e T4 em zonas privilegiadas da capital foram atribuídas aos próprios membros dos órgãos sociais da associação por rendas entre os 300 e os 500 euros por mês.





Mais crónicas do autor Há 31 minutos As mulheres da Obra Várias mulheres do Opus Dei contam como é a sua vida na polémica instituição da Igreja, investigámos a atribuição de casas de baixo custo em zonas privilegiadas de Lisboa a oficiais da PSP e entrevistámos o apresentador da SIC, João Manzarra. 25 de maio Esperança contra a dor Contamos como uma nova terapêutica tem tido muitos bons resultados no combate à enxaqueca; fazemos um retrato da infância em Portugal através das histórias de 15 crianças; e fomos assistir às gravações do programa de Herman José. 18 de maio Pelos caminhos de Espanha Preparámos-lhe um roteiro por Espanha para preparar as suas férias ou aproveitar os feriados de junho; fomos ver o que mudou no acolhimento de imigrantes em Odemira no último ano; e contamos as histórias daqueles que preferem trocar e reutilizar em vez de comprar 11 de maio Uma família notável Contamos a saga dos Sousa Tavares, família de artistas, escritores, advogados e jornalistas; traçamos o perfil do milionário francês Julien Labrousse, que está a investir em Portugal; e fizemos detergentes caseiros para levar uma vida mais sustentável 05 de maio Os nossos 18 anos Procurámos que a SÁBADO se mantivesse um exemplo de diversidade temática e noticiosa, acessível a todos os públicos, nunca nos esquecendo da necessidade de, semanalmente, surpreender o leitor para manter a sua preferência. Mostrar mais crónicas

Tópicos Bastidores 944

Fazer a rubrica Ao Telefone com o apresentador da SIC João Manzarra não foi tarefa fácil. As primeiras chamadas da jornalista Susana Lúcio foram interrompidas abruptamente. Mas o verdadeiro motivo foi outro, como acabaria por confessar mais tarde: sempre que pode, Manzarra não anda com o telemóvel. Logo, não atendia as chamadas. O trabalho, normalmente simples, demorou três semanas, mas valeu a pena: o apresentador contou, por exemplo, como a morte do pai o fez mudar de vida.Boa semana.