Roteiros gastronómicos

Com semanas de feriados consecutivos, os repórteres da SÁBADO prepararam-lhe uma série de guias gastronómicos para aproveitar da melhor maneira os dias de descanso – agora ou mais tarde. Da Zona Oeste a Melides, do Alentejo ao Algarve, saiba onde poderá fazer uma paragem para petiscar com qualidade. Em Porto Covo, a jornalista Milene Matos Silva esteve com o chef Joachim Koerper, do Alma Nómada, que come ovos ao pequeno-almoço todos os dias. Problema: como a mulher, Cíntia, não gosta de ovos e não os usa nas sobremesas, o chef só a consegue beijar duas horas depois.