Esperança contra a dor

Há muito que os investigadores procuram as causas e uma forma de tratar a enxaqueca, uma doença neurológica que afeta mais de 1,5 milhões de portugueses, sobretudo mulheres. A boa notícia é que, como conta a jornalista Susana Lúcio no tema de capa desta edição, está já disponível no mercado uma nova terapêutica que conseguiu, em algumas situações, eliminar por completo as crises de dor que podem tornar impossível sair de casa. Noutros casos, a frequência e a intensidade diminuíram ao ponto de serem bem toleradas. Uma das pacientes garante mesmo: "Devolveu-me a vida."





Ser criança em Portugal

A poucos dias de assinalarmos o Dia Mundial da Criança, a redação da SÁBADO mobilizou-se para fazer uma espécie de retrato da infância em Portugal em 2021. O objetivo, com uma amostra limitada, é certo, era perceber como é que crianças com diferentes origens sociais e que vivem em zonas e contextos distintos passam as 24h do seu dia. Para isso, percorremos mais de dois mil quilómetros de norte a sul do País, com algumas aventuras pelo meio. A repórter Raquel Lito, por exemplo, perdeu um comboio e teve de atravessar os checkpoints policiais de preparação do rali de Portugal, na Foz do Douro, para chegar a tempo a uma entrevista. Já o fotojornalista Miguel Baltazar, durante um retrato, percebeu que tinha uma carraça a passear-lhe pelo pescoço. Nada que impedisse os jornalistas da SÁBADO de contar as histórias de Catarina que corre à vontade no monte e todas as sextas-feiras ensaia o cante alentejano; do Pedro que joga ténis num clube; do Gabriel que ordenhou a primeira ovelha aos 4 anos; do Diogo que pratica windsurf; ou da Noá, que é vegana por convicção. As histórias de todos eles e de muitos mais estão na revista e poderão também ser vistos no site da SÁBADO num grande trabalho multimédia.





O verdadeiro artista

A jornalista Sónia Bento foi assistir às gravações dos sketches do programa de Herman José, Cá por Casa, da RTP. As filmagens demoraram duas horas, com muitas gargalhadas provocadas pelos improvisos e, no fim, depois de despir a farda de Hitler, o grande humorista português almoçou uma salada – e não parou de contar histórias, como só ele sabe.



Boa semana.



