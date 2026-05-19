Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
19 de maio de 2026 às 23:00

A esquadra dos horrores

Os depoimentos das vítimas e os vídeos que mostram a tortura na esquadra do Rato, em Lisboa. E ainda: entrevistas a Moita Flores (tem novo livro) e Marisa Liz (novo disco) e os seguros para cães e gatos.

Qualquer cidadão, seja português ou estrangeiro, não deve - não pode - ter medo de entrar numa esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) ou de outra força da ordem, da GNR à PJ e à AIMA. Os agentes até poderão ter de usar a força nalguns casos para manietar infratores, mas o que aconteceu na esquadra do Rato, em Lisboa, revela um quadro inimaginável de tortura e sadismo - é o que demonstram os documentos a que o jornalista Carlos Rodrigues Lima teve acesso.

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