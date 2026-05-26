Sábado – Pense por si

Ana Taborda
Ana Taborda Jornalista
26 de maio de 2026 às 23:00

Uma viagem pelas ilhas espanholas

Um percurso de navio que quase acabou mais cedo - os jornalistas distraíram-se a fotografar uma praia; o atribulado regresso ao bairro do Talude; e as entrevistas interrompidas por colecionadores de cromos do Mundial

A viagem de uma das nossas equipas - o jornalista Pedro Miranda e o fotógrafo Miguel Baltazar - às Canárias foi feita por mar: durante uma semana, um navio de cruzeiros ligou Tenerife, Gran Canária, Fuerteventura e La Palma, com estadias curtas em cada uma das ilhas. Por pouco a reportagem não ficava (ainda) mais curta: em Las Palmas de Gran Canária, a equipa da SÁBADO demorou-se a fotografar a Playa de las Canteras e quase perdeu a saída do navio, que seguia nesse dia para Fuerteventura. Escassos 10 minutos separaram os jornalistas de um fim prematuro do trabalho - que usaram para escrever o tema de capa desta semana, uma viagem de verão às ilhas espanholas aqui quase ao lado.

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