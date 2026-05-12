Sábado – Pense por si

Ana Taborda
Ana Taborda Jornalista
12 de maio de 2026 às 23:00

Passeios e corridas para todos

As muitas caminhadas obrigaram a vestir casacos improvisados para enfrentar o frio; houve uma espera - de poucos minutos - pela nova roupa de Teresinha Landeiro; e muitas dúvidas nas datas do caso Sócrates, o processo mais importante da democracia portuguesa

No dia em que a editora Luísa Oliveira foi ter com um dos fundadores e com os sócios do Clube Noturno do Parque das Nações, que organiza corridas e caminhadas em Lisboa, os dias ainda eram mais curtos e às oito da noite estava escuro - e frio. Sem agasalho à medida, valeu-lhe a simpatia de Rui Almeida, que lhe emprestou o casaco que integra o traje do clube, em tons de azul. Nas entrevistas que se seguiram - e foram muitas, como poderá ler no tema de capa desta semana - já não se deixou apanhar pelas oscilações meteorológicas.

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