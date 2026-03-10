Sábado – Pense por si

Guerra no Médio Oriente

A segunda Guerra Fria desenrola-se no Golfo Pérsico

Vasco Rato
Vasco Rato 10 de março de 2026 às 23:00

Trump quer quebrar o "eixo de resistência" em tempos montado para gerar um equilíbrio de poder mundial desfavorável aos Estado Unidos. Do outro lado está a China, e por isso as potências médias que a ela se aliaram são agora um alvo.

Desde que a revolução de 1979 inspirada pelo aiatola Ruhollah Khomeini removeu o Xá Reza Pahlevi, Israel tem olhado para o regime teocrático iraniano como uma ameaça existencial, até porque os sucessores do primeiro Líder Supremo periodicamente afirmam que almejam armas nucleares para riscar o estado hebraico do mapa. Compreende-se, pois, que o primeiro ministro Benjamin Netanyahu há muito revindique o derrube do regime clerical. Na impossibilidade de destronar os aiatolas, satisfaz-lhe um Irão fraco, fragmentado e desarmado. Satisfaz-lhe um Irão entregue à sua sorte, mas incapaz de ameaçar Israel. Se os objetivos de Netanyahu são cristalinos, os propósitos de Donald Trump são consideravelmente mais complexos.

Mísseis Donald Trump Golfo Pérsico Washington D.C. China Estados Unidos Guerra Fria Marco Rubio Partido Republicano Organização das Nações Unidas Hizbollah
