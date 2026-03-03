Sábado – Pense por si

Trump tem dúvidas sobre Reza Pahlavi poder liderar o Irão

Diogo Barreto
Diogo Barreto 21:43
"Não sei se o seu país aceitaria a sua liderança", disse o presidente dos Estados Unidos

Donald Trump foi questionado na Casa Branca sobre se Reza Pahlavi, herdeiro da monarquia do Xá, seria uma opção para assumir a liderança do Irão. O presidente norte-americano não se mostrou entusiasmado com essa possibilidade. “Algumas pessoas gostam dele. Não temos pensado muito sobre isso”, explicou Donald Trump. “Parece-me que alguém de dentro [do país] poderia ser mais apropriado", afirmou.

Reza Pahlavi está há 47 anos fora do Irão, desde a revolução de 1979. “Ele parece ser muito simpático, mas parece-me que alguém que esteja lá, que é atualmente popular [lá]”, explicou o Presidente dos EUA. Mas não identificou opções, dizendo que “a maioria das pessoas” que a administração tinha “em mente estão mortas”.

Pahlavi, de 65 anos, considera que está “posicionado de forma única” para liderar um governo de transição no Irão. Mas Trump, que falava ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz, levanta dúvidas. “Não sei se o seu país aceitaria a sua liderança”, citou a BBC. “Se aceitarem, tudo bem por nós.”

