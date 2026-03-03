Sábado – Pense por si

Mundo

Irão-EUA: uma relação explosiva

João Carlos Barradas
João Carlos Barradas 03 de março de 2026 às 23:00

Em agosto de 1953, um golpe orquestrado pela CIA depôs o primeiro-ministro. As relações iraniano-americanas nunca mais se endireitaram e um outro golpe, o de 1979, instalou o “Grande Satã” como inimigo do regime xiita. O recente ataque é só a nova fase quente de uma velha guerra

O Serviço Nacional de Saúde, criado em 1948, uma das grandes inovações de Clement Attlee, tal como o sistema de segurança social promovido pelo governo trabalhista, saíam caro. Londres contava com a exploração do petróleo no Irão para financiar reformas e nacionalizações numa Grã-Bretanha arruinada pela guerra. Eram avultados os lucros da Anglo-Iranian Oil Company, companhia criada em 1909 para explorar jazidas no sul do país com base numa concessão de 60 anos obtida em 1901 pelo empresário inglês William Knox D’Arcy.

