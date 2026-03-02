Terceiro dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Príncipe herdeiro congratula-se com a morte do "demónio" Ali Khamenei

My compatriots,



Ali Khamenei, the Zahhak of our time — the demon who, only weeks ago, issued the order for the massacre of tens of thousands of Iran’s finest sons and daughters — is gone.



With his disgraceful death, and that of many of his appointees and affiliates, the Islamic… https://t.co/dFxweIJIjF pic.twitter.com/IzGDbIs6Jt — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2026

Reza Pahlavi, o filho mais velho do último xá do Irão, que vive há mais de 50 anos dos Estados Unidos, voltou às redes sociais para se congratular com a morte de Ali Khamenei e pedir aos últimos oficiais iranianos que se rendam."Ali Khamenei - o demónio que, há poucas semanas, ordenou o massacre de dezenas de milhares dos melhores filhos e filhas do Irão - partiu. Com a sua morte vergonhosa, e a de muitos dos seus nomeados e afiliados, a República Islâmica está a dar os seus últimos suspiros. Através da sua vontade e coragem, ela será em breve relegada para o caixote do lixo da história. A grande nação do Irão procura a queda completa da República Islâmica e nós derrubaremos este regime demoníaco", escreveu o herdeiro do trono iraniano. "A minha mensagem aos restantes funcionários desta república do terror é esta: rendam-se à nação iraniana. Declarem a vossa lealdade ao meu plano e à nossa estrutura de transição e entreguem o poder sem mais derramamento de sangue."