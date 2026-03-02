Sábado – Pense por si

Guerra Médio Oriente

Ao minuto

Terceiro dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque em grande escala contra o Irão, que resultou na morte de Ali Khamenei, o líder supremo iraniano.

Momentos Chave
Bombardeamentos em Teerão
Ataque dos Estados Unidos contra o Irão resulta na morte de Ali Khamenei
Bombardeamentos em Teerão
Ataque dos Estados Unidos no Irão resulta na morte de Ali Khamenei
Ao Minuto Atualizado Há 20 minutos
Há 5 horas 02 de março de 2026 às 07:10 Afixado

Terceiro dia de conflito

- Os Estados Unidos e Israel lançaram sábado um ataque sobre o Irão, com o intuito de, nas palavras de Donald Trump, . - Num desses ataques morreu o e outros membros da cúpula iranana. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, diz que vingar a morte de Khamenei .

- A resposta do Irão não se fez esperar, o país atacou Israel e as bases militares norte-americanas localizadas no Médio Oriente, lançando o pânico em vários países. Bahrein Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque foram atingidos pela resposta iraniana.

- O espaço aéreo do Médio Oriente foi fortemente afetado e há milhares de passageiros retidos nestes países.

Há 28 minutos 02 de março de 2026 às 11:57

Imagens de satélite mostram destruição na residência de Khamenei e em base naval e aérea no Irão

Imagens de satélite mostram destruição na residência de Khamenei e em base naval e aérea no Irão
Há 30 minutos 02 de março de 2026 às 11:55

Os "líderes terroristas" iranianos que Israel diz ter eliminado

 As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram esta segunda-feira uma lista de "líderes terroristas" iranianos que o país já eliminou desde outubro de 2023 - ano em que eclodiu a guerra com o grupo extremista Hamas - e entre os quais se encontram alvos que já foram abatidos desde sábado - data em que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão devido ao alegado avanço do seu Programa Nuclear.

Há 32 minutos 02 de março de 2026 às 11:52
autor Luana Augusto

Nomeado novo ministro interino da Defesa do Irão

O presidente do Irão nomeou o general da Guarda Revolucionária, Majid Ebnelreza, como novo ministro interino da Defesa, após o seu antecessor ter morrido durante os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.


“Por ordem do presidente Masoud Pezeshkian, o general da Guarda Revolucionária Majid Ebnelreza foi nomeado ministro da Defesa interino”, escreveu o ministro-adjunto das comunicações da presidência, Mehdi Tabatabaei, na rede social X citado pelo .


Há 39 minutos 02 de março de 2026 às 11:46
autor Luana Augusto

Drones a caminho da base aérea britânica no Chipre abatidos

Dois drones que seguiam a caminho da base aérea britânica de Akrotiri, no Chipre, foram "intercetados com sucesso", revelou o porta-voz do governo cipriota, Konstantinos Letymbiotis, na rede social X citado pelo.

Anteriormente, já haviam soado as sirenes no Chipre, de acordo com os meios de comunicação sociais do país.

Sirenes voltam a soar na base aérea britânica em Chipre
Há 1 hora 02 de março de 2026 às 10:55
autor Luana Augusto

Gabinete de Netanyahu terá sido atingido por mísseis

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá sido atingido com mísseis, segundo informações desta segunda-feira da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo o grupo, tratou-se de um ataque "surpresa", mas o paradeiro de Netanyahu mantém-se "incerto".



"O gabinete do primeiro-ministra israelita, Netanyahu, e a sede do comandante da Força Aérea do regime foram atingidos em ataques direcionados e surpresa com mísseis balísticos Kheybar Shekan durante a décima onda", declarou a Guarda Revolucionária Islâmica citada pelo jornal

Há 2 horas 02 de março de 2026 às 10:23

Ataque israelita deixa rasto de destruição no sul de Beirute

Ataque israelita deixa rasto de destruição no sul de Beirute
Há 2 horas 02 de março de 2026 às 09:59
Lusa

Grupo Lufthansa suspende voos para o Médio Oriente até 8 de março

O grupo de companhias aéreas Lufthansa decidiu suspender os voos para o Médio Oriente até 8 de março, depois de Israel e os EUA terem atacado o Irão no sábado, anunciou esta segunda-feira a transportadora. O grupo Lufthansa informou que suspende os voos para Telavive (Israel), Beirute (Líbano), Amã (Jordânia), Erbil (Iraque), Dammam (Arábia Saudita) e Teerão (Irão).`

Leia a notícia na íntegra.
Imagens mostram aviões a abandonar o espaço aéreo do Médio Oriente após escalada do conflito
Há 2 horas 02 de março de 2026 às 09:58
Lusa

Refinaria na Arábia Saudita atacada por drones

A refinaria de petróleo de Ras Tanura, na Arábia Saudita, foi esta segunda-feira alvo de um ataque de drones, anunciou o Ministério da Defesa do reino, tendo as autoridades abatido as aeronaves que se aproximavam. Um porta-voz militar saudita fez o anúncio do ataque à refinaria através da agência estatal Saudi Press Agency, segundo a agência norte-americana AP.

Leia mais .
Imagens mostram nuvem de fumo sobre refinaria de petróleo na Arábia Saudita atingida por drone
Há 2 horas 02 de março de 2026 às 09:40
Isabel Dantas

Príncipe herdeiro congratula-se com a morte do "demónio" Ali Khamenei

Reza Pahlavi, o filho mais velho do último xá do Irão, que vive há mais de 50 anos dos Estados Unidos, voltou às redes sociais para se congratular com a morte de Ali Khamenei e pedir aos últimos oficiais iranianos que se rendam. 

"Ali Khamenei - o demónio que, há poucas semanas, ordenou o massacre de dezenas de milhares dos melhores filhos e filhas do Irão - partiu. Com a sua morte vergonhosa, e a de muitos dos seus nomeados e afiliados, a República Islâmica está a dar os seus últimos suspiros. Através da sua vontade e coragem, ela será em breve relegada para o caixote do lixo da história. A grande nação do Irão procura a queda completa da República Islâmica e nós derrubaremos este regime demoníaco", escreveu o herdeiro do trono iraniano. "A minha mensagem aos restantes funcionários desta república do terror é esta: rendam-se à nação iraniana. Declarem a vossa lealdade ao meu plano e à nossa estrutura de transição e entreguem o poder sem mais derramamento de sangue."
Há 3 horas 02 de março de 2026 às 09:12
Negócios

Preços do gás natural na Europa disparam 25%

Também os contratos de futuros de gás natural europeu dispararam 25% – a maior subida desde agosto de 2023 – após o escalar do conflito no Médio Oriente. Em Amesterdão, às 08:52 horas os futuros de gás natural negociavam nos 38,72 euros por megawatt-hora.

"A próxima questão-chave para a negociação será durante quanto tempo o estreito permanecerá fechado", analisou Tom Marzec-Manster, diretor de gás e GNL para a Europa da empresa Wood Mackenzie".

O motivo é a paragem praticamente total das atividades de transporte marítimo no Estreito de Ormuz, à luz dos conflitos no Médio Oriente, localização por onde passa cerca de 20% do transporte mundial de petróleo e também de grandes quantidades de gás.
Há 3 horas 02 de março de 2026 às 09:04
Negócios

Irão rejeita negociar com os EUA

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, disse na madrugada desta segunda-feira que o país do Médio Oriente não vai negociar com os EUA.

Na rede social X, Ali Larijani reagiu a uma notícia avançada pelo The Wall Street Journal que dava conta da vontade deste responsáveis negociar com os EUA usando o Omã como intermediário.

"Não negociaremos com os Estados Unidos", escreveu o responsável iraniano na plataforma social, sinalizando desta forma a posição do Irão depois do ataque dos EUA e de Israel contra o país neste fim de semana e que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei.


Há 3 horas 02 de março de 2026 às 08:52
Isabel Dantas

Aviões americanos despenham-se no Kuwait

O Ministro da Defesa do Kuwait revelou que "vários" aviões militares dos Estados Unidos caíram esta manhã no país, segundo avança a Sky News. Acrescentou que as tripulações sobreviveram, foram evacuadas para hospitais e estão "estáveis".
Vídeo mostra caça dos EUA a cair no Kuwait
Há 3 horas 02 de março de 2026 às 08:50
autor Luana Augusto

Número de mortos no Irão ultrapassa os 550

Pelo menos 555 pessoas morreram durante os ataques levados a cabo pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão. A informação está a ser avançada pela Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano e citada pelo Al Jazeera.

A sociedade adianta ainda que pelo menos 131 cidades foram afetadas por estes ataques.

Há também a informação de que cerca de 10 mil socorristas estão em alerta máximo e quatro milhões de voluntários estão já a prestar serviços voluntários.
Exército israelita divulga imagens de novos ataques ao Irão
Há 3 horas 02 de março de 2026 às 08:45
Isabel Dantas

Reino Unido prepara retirada de cidadãos do Médio Oriente

Yvette Cooper, ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, revelou à Sky News que o país está a preparar uma operação de retirada de cidadãos britânicos do Médio Oriente. "Estamos a analisar várias opções e a trabalhar para o caso de ser necessário uma evacuação", referiu a governante. O Reino Unido tem 300 mil cidadãos na região.
Há 3 horas 02 de março de 2026 às 08:43
autor Luana Augusto

Ursula von der Leyen: "Estamos ao lado dos nossos Estados-Membros perante qualquer ameaça"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu esta segunda-feira ao ataque contra a base aérea britânica em Chipre. Numa publicação na rede social X, reiterou: "Embora a República de Chipre não fosse o alvo, quero deixar claro: estamos coletivamente, firmemente e inequivocamente ao lado dos nossos Estados-Membros perante qualquer ameaça."


Há 3 horas 02 de março de 2026 às 08:40
Isabel Dantas

Base militar britânica no Chipre atingida por drone

A base militar do Reino Unido em Akrotiri, no Chipre, foi esta segunda-feira atingida por um drone, segundo contou a Ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Yvette Cooper, à Sky News. O drone caiu na pista e não causou vítimas, mas foram implementadas "medidas preventivas em toda a base". Familiares e pessoal não essencial foram deslocados para outros locais da ilha. Recorde-se que durante o dia de ontem foi noticiado que esta base teria sido alvo de dois mísseis iranianos. 
Há 3 horas 02 de março de 2026 às 08:31

Coluna de fumo avistada no topo da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait

Uma espessa coluna de fumo negra subia esta segunda-feira da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, informou a agência France-Presse (AFP) neste emirado do Golfo. "Não venham à embaixada", pediu a representação diplomática norte-americana em comunicado, referindo uma "ameaça persistente de ataques com mísseis e drones" e precisando que o pessoal da embaixada está "confinado no local". Antes disso, sirenes soaram na capital do Kuwait.

Leia mais .
Há 4 horas 02 de março de 2026 às 08:23
autor Luana Augusto

Grupos terroristas estarão a planear atacar "cidadãos americanos no exterior"

A Embaixada dos Estados Unidos no Bahrein afirmou que “grupos terroristas” estão a planear ataques contra cidadãos americanos. “Grupos terroristas e seus apoiantes pretendem atacar cidadãos americanos no exterior”, alertou.

Em comunicado, a Embaixada aconselhou os cidadãos americanos a evitarem hotéis em Manama, afirmando que poderiam ser alvos de ataques e apelou à "cautela e vigilância". “Os terroristas podem atacar com pouco ou nenhum aviso prévio”, acrescentou. 


Há 4 horas 02 de março de 2026 às 08:13
Lusa

Pelo menos 20 mortos em ataques noturnos a Teerão

Pelo menos 20 pessoas morreram esta segunda-feira num ataque de Israel e Estados Unidos contra uma praça central de Teerão, que sofreu várias vagas de bombardeamentos durante a noite. O ataque na praça Nilufar destruiu várias casas e causou, pelo menos, 20 mortos, de acordo com a agência Mehr.

Os meios de comunicação iranianos não informaram sobre possíveis alvos nessa zona, mas no local está localizada uma esquadra da polícia.

Leia a notícia na íntegra.
Há 4 horas 02 de março de 2026 às 08:10
Lusa

Analistas consideram que impacto do fecho de Ormuz seria “gerível” para a China

Analistas consideram que a suspensão do trânsito no estreito de Ormuz expõe a China a riscos energéticos devido à forte dependência de petróleo importado, embora o impacto potencial da disrupção seja “gerível” no curto prazo.


A China, maior importador mundial de petróleo, adquiriu em 2024 cerca de 560 milhões de toneladas de crude no exterior, o equivalente a 11,2 milhões de barris por dia, com um grau de dependência próximo de 72%.


Leia a notícia na íntegra
Há 4 horas 02 de março de 2026 às 08:08
autor Luana Augusto

Imagens mostram centenas de pessoas a tentar abandonar o sul do Líbano

Vídeos partilhados nas redes sociais e confirmados pelo mostram centenas de pessoas na cidade de al-Abbassieh, no sul do Libano, a tentar abandonar as suas casas devido aos ataques israelitas lançados contra o Hezbollah, na capital libanesa. 


Há 4 horas 02 de março de 2026 às 08:00
autor Luana Augusto

Hezbollah junta-se ao Irão e lança ataques contra Israel

O Hezbollah lançou  esta noite um ataque com mísseis contra uma base militar perto da cidade israelita de Haifa, depois de o grupo xiita libanês ter recebido um apoio milionário do Irão, segundo reporta a BBC.

Na manhã desta segunda-feira o Hezbollah já havia esclarecido que esta retaliação aconteceu devido ao assassinato do líder supremos iraniano, o aitatolá Ali Khamenei. 

Contudo, Israel decidiu responder com bombardeamentos lançados contra Beirute, a capital do Líbano. Segundo o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa israelitas, trata-se de uma “campanha ofensiva” que irá, provavelmente, durar  vários dias.

Como consequência da escalada de violência, Israel ordenou a retirada de moradores de mais de 50 aldeias libanesas. 
Há 4 horas 02 de março de 2026 às 07:39

Dias de guerra

Os primeiros ataques começaram no sábado e vamos já para o terceiro dia de conflito. Recorde tudo o que aconteceu ao longo do dia de ontem no Médio Oriente.
Há 4 horas 02 de março de 2026 às 07:27
Lusa

Conflito no Médio Oriente afeta viagens de portugueses para Macau

Mais de 110 portugueses viram as suas viagens para Macau afetadas pelo encerramento de aeroportos no Médio Oriente devido ao conflito na região, disse hoje à Lusa a Associação de Indústria Turística de Macau.

"Um grupo de cerca de 80 pessoas, que viajava de Portugal para Macau com escala no Médio Oriente, deveria ter chegado ontem, mas a viagem foi adiada", disse o presidente da associação, Wu Keng Kuong, acrescentando que "há grupos de mais de 30 pessoas de Portugal que também adiaram a viagem para Macau para um futuro próximo".

Wu explicou que o Médio Oriente é um 'hub' crucial de ligação entre a Europa e Hong Kong e Macau, "especialmente para rotas de e para Portugal", a maioria das quais com escala em Doha, Qatar ou Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Há 5 horas 02 de março de 2026 às 07:20
Lusa

Preços do barril do petróleo Brent sobem 8% devido ao ataque contra o Irão

Os preços do petróleo Brent disparavam esta segunda-feira 8%, atingindo os 78,22 dólares por barril, após o ataque dos EUA e de Israel ao Irão e as suas repercussões no Médio Oriente.
De acordo com dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07h00 de hoje (06h00 em Lisboa), o preço do petróleo Brent subiu 8,03% para 78,22 dólares, o seu nível mais elevado desde junho.

Leia a notícia na íntegra
Há 5 horas 02 de março de 2026 às 07:10

Terceiro dia de conflito

