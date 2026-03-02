Preços do barril do petróleo Brent sobem 8% devido ao ataque contra o Irão

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Os preços do petróleo Brent disparavam esta segunda-feira 8%, atingindo os 78,22 dólares por barril, após o ataque dos EUA e de Israel ao Irão e as suas repercussões no Médio Oriente.



De acordo com dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07h00 de hoje (06h00 em Lisboa), o preço do petróleo Brent subiu 8,03% para 78,22 dólares, o seu nível mais elevado desde junho.

Durante as primeiras horas do dia, como reação inicial aos ataques dos EUA e de Israel ao Irão no último fim de semana, o Brent chegou a atingir um máximo de 82,37 dólares, uma subida de mais de 13%.

Os analistas explicam que, dadas as tensões no Médio Oriente, o foco está no Estreito de Ormuz, por onde passa quase 20% do tráfego global de crude, no meio de receios de que o conflito possa causar uma interrupção no fornecimento.

Em resposta à guerra no Irão, a Arábia Saudita, a Rússia e seis outros membros da OPEP+ aumentaram no domingo as suas quotas de produção de petróleo em 206.000 barris por dia para o mês de abril, um volume superior ao previsto.

O Departamento de Transportes dos EUA emitiu no sábado uma recomendação aconselhando os navios comerciais a evitarem navegar pelo estreito, pelo Golfo Pérsico, pelo Golfo de Omã e pelo Mar Arábico.

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência dos EUA, subiu mais de 8,42% para 71,62 dólares, nas negociações pré-mercado.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".