Trump garante que a guerra está planeada para durar “quatro a cinco semanas”, mas está preparado para mais

Na sua primeira conferência de imprensa após a operação no Irão, o presidente norte-americano referiu que o programa de mísseis balísticos "representava uma ameaça muito clara e colossal para os Estados Unidos"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Donald Trump falou esta segunda-feira na Casa Branca para uma atualização sobre a guerra contra o Irão. O presidente norte-americano começou por patilhar que “o Irão recusou parar o programa de armas nucleares”, mesmo depois de os Estados Unidos terem “aniquilado” o seu programa nuclear com os ataques do ano passado.



Trump refere que a guerra tem duração prevista de quatro a cinco semanas AP Photo/Alex Brandon

“O programa de mísseis balísticos convencionais do regime estava a crescer rápida e dramaticamente, e isso representava uma ameaça muito clara e colossal para os Estados Unidos e para as nossas forças no exterior”, continuou Donald Trump que reforçou: “Esta era a nossa última hipótese de atacar e eliminar este regime doente e sinistro”.

O líder norte-americano voltou a referir que a guerra está planeada para durar “quatro a cinco semanas”, no entanto o seu exército “pode ir durante muito mais tempo”: “Nunca fico aborrecido”.

“Pensámos em quatro semanas para eliminar os líderes iranianos e fizemo-lo em uma hora e meia”, exemplificou o presidente norte-americano na sua primeira conferência de imprensa após a operação no Irão.

Trump aproveitou o momento para agradecer o esforço dos militares norte-americanos que estão no terreno.

Donald Trump tem dado várias entrevistas a meios de comunicação norte-americanos, onde referiu por exemplo, que os Estados Unidos podem enviar tropas americanas para solo iraniano e que a “grande onda” ainda não começou: “Estamos a dar-lhes uma tareia”, referiu à CNN Internacional.