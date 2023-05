Zimbabué. Divórcio da filha de Robert Mugabe revela riqueza

Bona Mugabe, filha do ex-presidente de Zimbabué, pediu o divórcio do ex-piloto Simba Mutsahuni Chikore em março. A disputa jurídica acabou, no entanto, por revelar as propriedades detidas pela família e a sua verdadeira riqueza, algo que até agora se mantinha privado.







Simba Mutsahuni Chikore quer dividir todos os ativos e garante existirem 25 propriedades e 21 quintas localizadas no país africano, avaliadas num total de 72 milhões de euros. Um dos bens que tem ganhado maior destaque é uma mansão no Dubai, no valor de cerca de 9,95 milhões de euros.Até ao momento Bona Mugabe ainda não comentou as reivindicações feitas pelo ex-marido.Uma fonte próxima da família Mugabe referiu, em declarações à BBC, que o ex-presidente não tinha nada em seu nome quando morreu, em 2019. Ainda assim os zimbabuanos têm-se demonstrado indignados com a riqueza acumulada por esta filha do ex-presidente Robert Mugabe, especialmente porque algumas das 21 propriedades foram supostamente adquiridas pela família no início dos anos 2000 durante a polémica aquisição de propriedade de brancos.Além das propriedades, carros de luxo, equipamentos agrícolas e centenas de milhares de dólares americanos em dinheiro também foram mencionados nos papéis do divórcio. Onde também é referido que os bens foram adquiridos durante o casamento através de heranças e doações do falecido presidente.O ex-piloto também pede a guarda partilhada dos três filhos do casal.George Charamba, ex-porta-voz de Robert Mugabe e atual membro do gabinete do presidente Emmerson Mnangagwa, negou que o casal possuísse 21 quintas garantindo que "todas as terras agrícolas pertencem ao Estado e os agricultores usam-as em regime de arrendamento".Bona e Simba casaram em 2014 numa cerimónia luxuosa, que contou com a presença de vários chefes de estado africanos e foi transmitido em direto pela televisão estatal.