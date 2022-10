A milionária que adora impostos

“Milionários exigem impostos mais elevados sobre milhões de dólares.” Não é todos os dias que alguém pede um aumento de impostos. Muito menos milionários. No entanto, é isso mesmo que Marlene Engelhorn, de 30 anos, e outros milionários suíços, austríacos e alemães reclamam numa iniciativa chamada Tax Me Now (cobrem-me impostos agora, traduzido em português). Cinquenta e nove assinaram uma petição a exigir aos respetivos governos a implementação de um imposto sobre a riqueza e um imposto sucessório. “Na Alemanha, 400 mil milhões de euros são herdados todos os anos e apenas 2% acabam no fisco. É absurdamente pouco!”, acusa Marlene Engelhorn.