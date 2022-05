Zelensky substitui comandante das Forças de Defesa Territorial

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky substituiu o chefe das Forças de Defesa Territoriais três meses depois do início da guerra com a Rússia, sem apresentar justificações. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa, que anunciou que o major general Ihor Tantsyura desempenhará o cargo, em vez de Yuriy Halushkin.







REUTERS/Gleb Garanich

As Forças de Defesa Territoriais ajudam o exército ucraniano a combater a Rússia, e são formadas por civis que receberam formação militar.O Ministério da Defesa descreve Ihor Tantsyura como um militar com experiência que chefiou as equipas das forças terrestres da Ucrânia. De acordo com a mesma mensagem, as forças cresceram rapidamente pouco depois de terem sido criadas pouco antes da invasão, e têm um papel importante na defesa."O crescimento explosivo da estrutura, especialmente em condições de combate intenso, é uma grande experiência, com erros e conquistas. Há sucessos e, infelizmente, perdas", indicou o governo.Um batalhão das Forças Territoriais conseguiu avançar até à fronteira com a Rússia depois de repelir as forças russas que atacavam a cidade de Kharkiv.