Suécia anuncia que vai avançar com pedido formal de adesão à NATO

A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, anunciou esta segunda-feira que o governo vai avançar com um pedido formal de adesão à NATO. "Contamos entregar os documentos entre hoje e quarta-feira para estarmos alinhados com a Finlândia", explicou.





após uma reunião extraordinária do executivo e de um debate parlamentar.

"Estamos a sair de uma era e a entrar numa nova", disse ainda a líder do Partido Social-Democrata sueco. "Este é um dia histórico. Uma nova era começou", disse o Presidente finlandês, Sauli Niinistö, numa conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra, Sanna Marin, este domingo, quando anunciaram a intenção de aderir à aliança.A Finlândia anunciou igualmente, este fim-de-semana, que pretende apresentar uma candidatura de adesão à NATO. O país partilha uma fronteira terrestre com mais de 1.300 quilómetros com a Rússia.