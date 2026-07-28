Zelensky reúne-se com empresa americana que produz mísseis Patriot para avançar produção conjunta

Momentos antes, Zelensky reuniu-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, tendo afirmado que foi "um bom encontro", durante o qual discutiram precisamente "licenças para a produção" de mísseis Patriot.

O Presidente ucraniano reuniu-se hoje com representantes da empresa de armamento norte-americana Lockheed Martin, com a qual diz que Kiev já está a trabalhar para avançar a "produção conjunta" de mísseis para o sistema de defesa aérea Patriot.



Volodymyr Zelensky AP Photo/Alex Brandon

"Hoje discutimos um aprofundamento ainda maior da nossa cooperação -- a produção conjunta e o intercâmbio de tecnologias. A Ucrânia tem muito para partilhar com aqueles que nos ajudam a proteger vidas. Falámos sobre as nossas possibilidades conjuntas no que diz respeito aos sistemas Patriot e a outros", escreveu Volodymyr Zelensky na plataforma Telegram.

O líder ucraniano, que viajou até Washington por ocasião das cerimónias fúnebres do senador republicano Lindsey Graham, que era um defensor da causa ucraniana, referiu que as equipas ucraniana e da Lockheed Martin "já estão a trabalhar em soluções concretas para avançar o mais rapidamente possível para a produção conjunta" de armamento, de modo a aumentar a capacidade ucraniana de "proteger vidas".

Zelensky referiu que discutiu com os representantes da empresa norte-americana, uma das mais reputadas do setor da Defesa, outros mísseis utilizados por Kiev, como os ATACMS e os HIMARS, mas também sobre os caças F-16 que a Ucrânia dispõe, doados por aliados europeus e todos produzidos pela Lockheed.

Momentos antes, Zelensky reuniu-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, tendo afirmado que foi "um bom encontro", durante o qual discutiram precisamente "licenças para a produção" de mísseis Patriot.

"Estou grato aos Estados Unidos pelo seu forte apoio", escreveu anteriormente Zelensky na rede social X após a reunião, que teve lugar na Casa Branca à porta fechada.

Trump e Zelensky discutiram "licenças para a produção de intercetores Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar", descreveu ainda.

Um dos principais objetivos da reunião de hoje para Zelensky era ter o acordo de Trump para a compra de intercetores Patriot, cruciais para a defesa aérea da Ucrânia, quando a Rússia tem intensificado os ataques com mísseis balísticos contra cidades e vilas ucranianas e que apenas os sistemas Patriot norte-americanos são capazes de os abater.

No início de julho, Trump tinha anunciado em Ancara, por ocasião da cimeira da NATO na Turquia, que os Estados Unidos iriam conceder a Kiev as licenças necessárias para fabricar este armamento defensivo.

A Lockheed Martin é uma das maiores empresas de armamento do mundo e na quinta-feira apresentou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 em que registou "mais de 20 mil milhões de dólares [cerca de 17,5 mil milhões de euros ao câmbio atual] em vendas --- um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior", segundo um comunicado.