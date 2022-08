Zelensky chama 'nojento' a antigo chanceler alemão

O presidente da Ucrânia considerou o comportamento do ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder "nojento", depois de este último ter dito que a Rússia queria uma "solução negociada" para a guerra.



Gerhard Schroeder é amigo do presidente russo Vladimir Putin. Revelou ter-se encontrado com o líder russo na semana passada e acrescentou ser possível chegar a um cessar-fogo lentamente.



As declarações do ex-chanceler alemão revoltaram Volodymyr Zelensky. "É simplesmente nojento quanto antigos líderes de estados importantes com valores europeus trabalham para a Rússia, que está em guerra contra estes valores", afirmou durante um discurso durante a noite.



Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente Zelensky, também criticou Schroeder considerando-o "uma voz da corte real russa" e argumentou que qualquer negociação de paz com Moscovo dependeria de um cessar-fogo e da retirada das tropas russas.