Óscares no YouTube, uma parceria "sem precedentes"

A Academia de Cinema norte-americana anunciou que a cerimónia dos Óscares passará a ser transmitida no YouTube a partir de 2029.

O acordo está fechado e muda por completo a forma como a Academia de Cinema norte-americana apresenta a cerimónia dos Óscares ao mundo. Historicamente transmitida pelo canal ABC, a cerimónia dos Óscares vai começar a passar no YouTube, pelo menos de 2029 a 2033.

A parceria arrancará, assim, dentro de sensivelmente três anos com a 101.ª cerimónia, num acordo exclusivo com transmissão mundial gratuita. O pacote completo inclui ainda programas como os Governors Awards, os Student Academy Awards, os Prémios Científicos e Técnicos, entrevistas com membros da Academia e cineastas, programas de educação cinematográfica ou podcasts relacionados, numa programação que se estende durante todo o ano.

Altos e baixos das audiências

Num comunicado partilhado pela Academia, é referido que o acordo inclui também a cobertura da passadeira vermelha e imagens de bastidores, conteúdos que serão transmitidos gratuitamente para “mais de 2 mil milhões de espectadores em todo o mundo”. “O YouTube ajudará a tornar os Óscares acessíveis ao crescente público global da Academia através de funcionalidades como legendas e faixas de áudio disponíveis em várias línguas”, escreve a Academia, numa tentativa de revitalizar uma cerimónia que tem vindo a perder audiências ao longo dos anos.

Estima-se que 19,7 milhões de telespectadores assistiram à 97.ª cerimónia dos Óscares em 2025, a maior audiência dos últimos cinco anos. O número mais alto registou-se em 1998, com 55 milhões de pessoas a assistir à transmissão, e o mais baixo 9,85 milhões, em 2021. A audiência começou a recuperar em 2022, o ano da bofetada de Will Smith a Chris Rock, com 16,6 milhões de telespectadores.



O momento em que Will Smith dá uma chapada Chris Rock na cerimónia dos Óscares DR

No mesmo comunicado, Lynette Howell Taylor, presidente da Academia, e Bill Kramer, CEO, defendem que esta parceria beneficia os membros da Academia e a comunidade cinematográfica, ao expandir o acesso “ao maior público mundial possível”. “Seremos capazes de celebrar o cinema, inspirar novas gerações de cineastas e proporcionar acesso à nossa história cinematográfica numa escala global sem precedentes”, destacam. Já o CEO do YouTube, Neal Mohan, acredita que esta iniciativa “inspirará uma nova geração de criativos e amantes do cinema, mantendo-se fiel ao legado histórico dos Óscares”.

Histórico de transmissões

A primeira transmissão televisiva dos Óscares aconteceu em 1953 no canal norte-americano NBC, mas a ABC adquiriu os direitos em 1961. Desde então, a cerimónia tem sido transmitida pela ABC, com a exceção de um período entre 1971 e 1975, período em que a NBC voltou a transmitir o programa.

No caso de Portugal, tem sido a RTP a principal casa dos Óscares, com emissão exclusiva desde 2001, embora com alguns intervalos pelo meio. Em 1998, a cerimónia passou para a TVI, em 2014 para a SIC e em 2019 e 2020 foi transmitida pela FOX. O ano passado, além da RTP1, os assinantes da Disney+ (que integra o mesmo grupo da ABC) também tiveram acesso ao programa.

A 98.ª edição dos Óscares está marcada para 15 de março de 2026 e os nomeados serão conhecidos a 22 de janeiro.