Yasin Kanza, o 'assassino invisível' autor do ataque a duas igrejas em Espanha

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nunca deu nas vistas, não se integrou na comunidade muçulmana e vivia escondido numa casa-barco a apenas "cem passos" das igrejas de San Isidro e Nuestra Senora de La Palma. Yasin Kanza é marroquino, tem 25 anos, vivia em Algeciras há poucos meses e é apontado pelas autoridades como o autor do ataque no sul de Espanha que matou um sacerdote e deixou várias pessoas feridas.







Redes Sociais / Twitter

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo o El Mundo , o local onde vivia este homem - juntamente com outras três pessoas - estava dominado pela "sujidade e desordem", com "roupa espalhada por todo o lado" e um "forte cheiro a humidade". Já os poucos locais que o conheciam descrevem-no como um jovem "silencioso e tímido", que "mal falava espanhol" e que "estava sempre a contar o dinheiro".Para já as autoridades têm duas teorias sobre as motivações que levaram este homem a executar o ataque: por um lado, acreditam na possibilidade de ter tido um surto psicótico, mas a principal suspeita é que se tratou de um ataque terrorista.Esta quarta-feira, dia 25, Yasin Kanza entrou nas duas igrejas de Algeciras com uma arma semelhante a uma catana, enquanto gritava "Alá", e acabou por atacar várias pessoas, tendo matado um sacristão e deixado um padre gravemente ferido.O jovem acabou por ser preso mas, esta sexta-feira, a polícia espanhola pediu ao tribunal que aceitasse "aumentar o tempo de detenção" para que fosse possível concluir a primeira fase das investigações. Da sua habitação foram apreendidos bens como um computador e alguns documentos, querendo a polícia analisar toda a informação e fazer uma procura mais profunda nas suas redes sociais.O juiz Joaquín Gadea acedeu ao pedido, aumentando o prazo para um total de cinco dias, uma vez que poderão estar em causa os crimes de "homicídio e práticas terroristas" (a única fundamentação possível para que o período de detenção seja superior às 48 horas).Assim, o espectável é que Yasin Kanza seja presente a juíz na próxima segunda-feira, 30, para prestar declarações, seguindo o processo para o Ministério Público espanhol que deverá pedir prisão preventiva até ao final do julgamento.