No mesmo local onde a polícia norte-americana descobriu 11 crianças desnutridas num "estado miserável" no deserto do Novo México, nos EUA, foram descobertos os restos mortais de outra criança. A informação foi confirmada na terça-feira pela polícia do condado de Taos, um dia depois de as crianças terem sido encontradas pelas autoridades que, por sua vez, estavam a conduzir buscas por um menino de 3 anos, Abdul-Ghani Wahhaj, desaparecido desde 2017 e alegadamente raptado pelo seu pai em Clayton County, Georgia.

As autoridades norte-americanas admitiram a possibilidade do cadáver encontrado na terça-feira ser de Adbul, embora ainda não haja qualquer confirmação. Jerry Hogrefe, chefe da polícia do condado de Taos, frisou que a identificação está dependente da conclusão da autópsia. "Descobrimos os restos mortais ontem", revelou Hogrefe. "No dia do quarto aniversário de Abdul".









Dois homens, Lucas Morten e Siraj Wahhaj, o pai do menino desaparecido que motivou a intervenção policial, foram detidos, juntamente com Hujrah Wahhaj e Subhannah Wahhaj, irmãs do último. Estão a ser acusados, até ao momento, de abuso de menores, abuso sexual e rapto.

As 11 crianças, com idades compreendidas entre um e 15 anos, foram descobertas pela polícia norte-americana numa espécie de atrelado. Estavam com fome, sede, imundas, com roupas sujas e despedaçadas, e sem sapatos.