Politólogo francês Duhamel acusado de ter abusado do enteado há 30 anos

A jurista Camille Kouchner lançou um livro - La familia grande - que lança mais um ataque à elite intelectual francesa. Ainda assim é preciso ler mais de 100 páginas para chegar à denúncia dos abusos sexuais de que o seu irmão gémeo foi vítima no final da década de 1980. Tinham os dois 14 anos, e o abusador era nada mais nada mesmo que o padrasto. Esta seria mais uma das trágicas histórias de abusos sexuais sofridos no seio da família por menores, mas soma-se a esta realidade o facto de o padrasto ser o politólogo e constitucionalista Olivier Duhamel.Nascida no seio da elite francesa, Camille esperava que as coisas fossem diferentes. Ela e o irmão são filhos do ex-ministro e fundador dos Médicos Sem Fronteiras Bernard Kouchner e da politóloga "ícone de esquerda" Évelyne Piser. "Tinha 14 anos e deixei que acontecesse. Tinha 14 anos, sabia e não disse nada", escreve no seu livro, lançado na quinta-feira. Esta culpa acompanhou Camille por mais de três décadas, que ela tenta agora exorcizar tornando a história pública. O irmão pediu anonimato e por isso é retratado no livro com um nome falso."Este livro nasce da necessidade de testemunhar sobre o incesto, para demonstrar que é algo que dura anos e que é muito, muito difícil de sair desse silêncio. A omertà [conluio], numa família, pesa sobre todos", disse na única entrevista que deu antes do livro ser posto à venda, ao L'Obs . No livro, o relato é semelhante ao de muitas vítimas que sofreram de abusos em família. Camille escuta os passos que o padrasto dá até ao quarto do irmão e quando um dia o irmão decide confessar à irmã que Duhamel vai muitas vezes à sua cama e "o acaricia e depois... já sabes". Com esta confissão caiu o mito do até então adorado padrasto. Acabam a manter segredo para proteger a mãe que então sofria de depressão. Quanto lhe contam - duas décadas mais tarde -, a mãe fica do lado do marido e culpa os filhos, até ao momento da sua morte, em 2017.Camille e o irmão começaram a denunciar o que tinha acontecido junto do círculo mais próximo, a partir de 2008, mas nada mudou. "Um verdadeiro concluio, refere um amigo ao Le Monde. A própria autora admite que o livro não diz nada que já não fosse do conhecimento público. Nos anos em que terão decorrido os abusos passavam pela sua casa "universitários, filósofos, sociólogos, professores de Direito, juristas, magistrados, advogados e futuros ministros", tal como os socialistas Michel Rocard, Edith Cresson, Pierre Bérégovoy e mais tarde Lionel Jospin. Aliás, Olivier Duhamel até esteve entre os poucos convidados para a festa privada de vitória do Emmanuel Macron, em 2017.Ajuda, os dois irmãos só receberam de uma tia materna, a atriz musa de Buñuel Marie-France Pisier, que morreu em 2011. O pai dos gémeos - tem mais um filho de Évelyne Piser - só soube também em 2008 e quis "partir a cara" de Duhamel. Agora, admitiu em comunicado: "Finalmente este segredo terrível que pesava sobre nós há demasiado tempo viu a luz do dia."Perante o livro, Duhamel, 70 anos, não fez ainda declarações. Mas na segunda-feira demitiu-se de todos os seus cargos, entre os quais, o da presidência da Fundação Nacional de Ciências Políticas, que gere por exemplo a prestigiada escola Sciences Po. O Ministério Público de Paris já abriu entretanto uma investigação por "violação e agressão sexual contra um menor de 15 anos".