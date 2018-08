Um grupo de crianças estava numa visita de estudo em Dayhan, no norte do Iémen, quando um ataque aéreo perpetrado por uma coligação da Arábia Saudita atingiu o autocarro onde seguiam. Morreram 40 crianças, dos seis aos 11 anos, e 11 adultos. Antes, Osama Zeid Al Homran, um dos alunos, filmou o início da viagem.

Na passada quinta-feira, a excursão do grupo de rapazes tinha como destino um cemitério local, um dos únicos espaços verdes que ainda existem no país devido à guerra.

No vídeo, divulgado pela CNN, as crianças conversavam e recitavam versos do Alcorão. Depois, correram para o cemitério para brincar. "Eles estavam tão entusiasmados com aquela viagem", afirmou o professor Yahya Hussein, que acompanhou as crianças na visita, organizada para assinalar o fim da escola de Verão religiosa. "Era tudo o que falavam nos últimos dias".

Ao regressarem para o autocarro, uma bomba rebentou. O professor tinha ido estacionar o seu carro quando o ataque ocorreu. "Ouvi uma grande explosão e havia pó e fumo por todo o lado", disse Hussein à CNN. "Havia partes do corpo e sangue espalhados por todo o lado".

O ataque fez 51 vítimas mortais, entre as quais se encontram as 40 crianças do autocarro.

Centenas estiveram presentes no funeral

Na cidade de Saada, no domingo, centenas de pessoas reuniram-se para o funeral das crianças. Entre cartazes com imagens dos feridos, estavam alguns que culpavam os Estados Unidos: "A América matou as crianças do Iémen".

Estas acusações devem-se ao facto de que a bomba que atingiu o autocarro ter sido fabricada nos EUA. James Mattis, secretário da Defesa norte-americano, garantiu enviar um tenente-general a Riade para ajudar nos inquéritos, de forma a evitar que situações semelhantes "aconteçam no futuro".

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a guerra no Iémen tornou-se a pior crise humanitária do mundo, com mais de 22 milhões de pessoas que necessitam de ajuda e protecção.