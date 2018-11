Berners-Lee defende que a Internet aumentou o fosso entre países ricos e pobres e que é necessário acabar com o mesmo. E lamentou a fase pela qual a rede está a passar,

Tim Berners-Lee, o fundador da World Wide Web (WWW), apelou a que as empresas e governos não deixem ficar para trás aquela metade da população mundial que ainda não tem acesso à Internet. Esta realidade é particularmente preocupante entre mulheres e jovens meninas. Berners lembrou ainda que a Internet está a cavar um fosso ainda mais fundo entre países mais ricos e mais pobres, pedindo um acordo mundial para travar esta situação. As declarações foram feitas esta segunda-feira, terceira edição da Web Summit a acontecer em Lisboa.



O britânico lembrou que, em 1989, quando apresentou o seu projecto, toda a gente pensou que iria resultar em coisas boas, principalmente visto que iria ligar a humanidade à tecnologia. E assim foi, durante uns tempos, disse o cientista informático em tom de lamento.



Segundo Berners-Lee, de 63 anos, a Internet está a "desbrochar" e a distorcer o seu propósito, com o advento das notícias falsas, as questões de privacidade, a propagação de discursos de ódio e a polarização política dos utilizadores. O fundador da WWW lembrou ainda que o advento da Internet tem vindo a proporcionar um fosso ainda maior no mundo, entre as nações mais ricas e as nações mais empobrecidas.



O fundador da Internet pediu que empresas e governos se juntassem para criar um "contrato para a rede" até Maio próximo de forma a re-edificar a confiança na Internet e encontrar novas formas de monetizar, regular e assegurar um acesso justo e acessível ao mundo online, defendendo a globalização total da Internet.



Berners acredita que até ao momento tudo o que o foi feito na Internet até ao momento serviu para aprofundar o fosso digital. "Tudo o que fazemos para tornar a rede mais poderosa significa que vamos aumentar a divisão digital do mundo", disse Berners-Lee, reforçando que é necessário que passemos a olhar para as duas partes do mundo - a que tem acesso privilegiado à Internet e aquela que ainda não está conectada à rede. "É a nossa obrigação olhar para ambas as partes do mundo", afirmou.



O fundador da WWW referiu estudos que mostram que até ao fim do próximo ano, mais de metade do mundo vai estar ligada à Internet, mas que milhares de milhões iriam continuar sem ter acesso a serviços governamentais essenciais como a educação, saúde ou participação pública.



Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reforçou a necessidade de preparar um futuro digital que seja "seguro e benéfico para todos" de forma a que possa acompanhar os objectivos de acabar com a iniquidade e pobreza extrema até 2030, um objectivo que ainda está longe de concretizável.





António Guterres destacou vários benefícios que a tecnologia pode trazer ao ajudar a "ser mais eficaz para responder aos problemas de hoje". Quanto à internet em específico, relembrou que é usada para "violar a privacidade. E há Governos que a usam para controlar os cidadãos". "Para mim, é claro que não foi a criação da internet que fez isso, mas ajudou a amplificar os problemas".

"Não estamos a fazer o suficiente", lamentou. "O que é importante é não esquecer qual o impacto que esta evolução tem no mundo". "Há máquinas que selecionam e destroem alvos sozinhas. Temos de garantir que os direitos humanos estão a ser respeitados nos campos de batalha". "As máquinas que têm poder de tirar vidas devem ser banidas por leis internacionais", alertou.

As Nações Unidas aprovaram, em 2016, uma resolução que afirma que impedir o acesso à Internet representa uma violação dos direitos humanos.A Web Summit está pela terceira vez a acontecer em Lisboa. Esta segunda-feira deu-se a sessão inaugural da maior feira de tecnologia da Europa que vai atrair mais de 70.000 pessoas ao evento que conta com a presença de centenas de oradores.