No ano em que rebentou a guerra do Iémen, Espanha bateu o seu recorde de vendas de armas à Arábia Saudita. Segundo dados oficiais, avançados pelo El País, em 2015 – altura em que foi também acordada a venda de 400 bombas de precisão – as exportações espanholas para esse país quase duplicaram os números de 2014, com um crescimento de 86%. Apesar de a produção das empresas espanholas se destinar maioritariamente aos Estados Unidos e à União Europeia, as vendas à Arábia Saudita e a outros locais com reputação de violar os direitos humanos dispararam nos últimos anos.

Perante a pressão de organizações não-governamentais, que criticam a venda de armas a estes países, o governo de Sánchez está a estudar uma forma de aumentar o controlo do uso que se faz do armamento espanhol nos territórios que o adquirem.

Após a ministra da Defesa, Martarita Robles, ter suspendido um acordo, assinado em 2015, que previa a exportação para Riade de 400 bombas de precisão, o governo espanhol ripostou. Na quinta-feira, 13 de Setembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, confirmou que o acordo se mantém activo.

"Espanha vende a um amplo número de países. A maioria são Estados fiáveis. Mas na lista aparecem a Arábia Saudita e outros aos que se vendem equipamentos militares", disse ao jornal Pieter Wezeman, investigadores do instituto europeu de referência em estudos de segurança.

No total, Espanha exportou, no ano passado, um valor de 4347 milhões de euros em armas – mais do dobro que em 2012. Estes números colocam o país em sétimo lugar no ranking mundial de exportações de defesa.

Estas exportações estão cada vez mais envolvidas em controvérsia, devido à guerra que matou já milhões no Iémen nos últimos três anos. Inclusive, segundo a ONU, a Arábia Saudita é responsável por violações dos direitos humanos