Pedro Sánchez criticado por “obrigado” português a deputado galego

Este sábado, o parlamento espanhol fez o debate de investidura de Pedro Sánchez, que já conseguiu apoios para ser empossado como primeiro-ministro a 7 de janeiro. Um desses apoios veio do Bloco Nacionalista Galego (BNG), e foi uma resposta de Sánchez que originou críticas nas redes sociais.

Néstor Rego, deputado do BNG, terminou a sua intervenção com um "obrigado". Mas quando Pedro Sánchez lhe respondeu com a mesma palavra, acabou por ser gozado.



PEDRO SÁNCHEZ SAYS OBRIGADO





Está mal igualmente.

En gallego: MOITAS GRACIAS (o GRAZAS)

En portugués : MUITO OBRIGADO

En italiano: GRAZIE TANTE.

MOLTO significa mucho en italiano.

Y MOLTO OBRIGADO no significa NADA ni en gallego, ni en italiano, ni en portugués — Juan Sánchez (@JSanchezTorron) January 4, 2020

Segundo o jornal La Voz de Galicia, "obrigado" não é uma palavra reconhecida pela Real Academia Galega como um agradecimento, mas sim como o particípio passado do verbo "obrigar" ou como adjetivo.

No entanto, a palavra "obrigado" também é usada pelos defensores de uma aproximação das línguas portuguesa e galega.

Se Sánchez quisesse agradecer a Rego, teria que dizer "grazas".

O Bloco Nacionalista Galego defende a autodeterminação da Galiza. No site oficial, critica a "situação de dependência económica, opressão cultural e política da Galiza que impossibilita o progresso e bem-estar da sociedade galega".



Esta sexta-feira, o partido Vox também gerou polémica ao apresentar Espanha como integrando Portugal.