Mulher encontrada morta depois de vídeo íntimo ser partilhado no WhatsApp da empresa Verónica teve uma relação amorosa com um colega de trabalho na fábrica da Iveco, em Espanha. Em 2014 terminou a relação com o homem e este, passado 5 cinco anos, terá partilhado um vídeo íntimo da mulher com toda a empresa através do WhatsApp.

Portugal dispõe de várias linhas de prevenção do suicídio, entre as quais:



SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60



SOS Estudante

(das 20h00 à 1h00)

969 554 545

Os últimos dias de Verónica, que cometeu suicídio a 25 de maio, foram marcados pela conduta dos colegas. Há um mês que os vídeos circulavam. Havia colegas que a procuravam na fábrica para ver quem era ela. Verónica chorou, e noutros dias tentava passar despercebida. Ouviram-na a dizer: "Já não posso mais" em voz alta."Creio que ninguém se deu conta do quão grave era o que se passava, era uma brincadeira", afirmou um operário ao El País.Verónica estava a viver uma história pela segunda vez. Há dez anos, outro vídeo sexual dela tinha sido partilhado, mas o seu alcance fora travado.Desta vez, imagens gravadas há cinco anos com um ex-companheiro foram parar aos telemóveis dos seus colegas. Primeiro, 20 pessoas sabiam do vídeo, mas houve um aumento para 200, segundo o El País. Suspeita-se que o responsável pela publicação do segundo vídeo se envolveu com Verónica, e que costumava ameaçá-la com a partilha das imagens caso não voltassem a estar juntos.Verónica dirigiu-se à divisão dos Recursos Humanos com esperança que a ajudassem, mas a Iveco retorquiu que era uma questão pessoal e não laboral. Ela deu o nome de um ex-companheiro e colega que sabia ter as imagens, mas não cria que ele fosse o responsável pela partilha das imagens sexuais. A empresa propôs-lhe que mudasse de secção ou colocasse uma baixa. Era uma sexta-feira, dia 24 de maio.O sindicato ainda a procurou nesse dia, mas não a encontrou: já tinha ido para casa com um ataque de ansiedade. 24 horas depois, morreu.Além da investigação policial, o sindicato vai apresentar uma queixa contra a Iveco junto da Inspeção do Trabalho. Um funcionário afirmou ao El País que nem todos estiveram envolvidos na morte de Verónica: houve quem soubesse do caso numa circular interna partilhada na fábrica, depois de dia 25. Na Iveco, trabalham 2.500 pessoas. "Creio que metade da fábrica viu o vídeo", afirmou um funcionário ao El Español.De acordo com o El Español, Verónica surge em pelo menos cinco vídeos de teor sexual. Pelo menos três homens tinham os vídeos, e a polícia está a investigar as conversas do WhatsApp entre funcionários para detetar quem partilhou o vídeo que levou ao ato da mulher.Quando o caso de Verónica se tornou público, um ex-namorado de Verónica apresentou-se às autoridades e entregou o seu telemóvel. Prestou testemunho e negou estar por detrás da partilha do vídeo, tendo saído em liberdade. Não foi ele o acusado por Verónica na fábrica.Apesar de os colegas de Verónica estarem a apagar toda a informação que possam ter sobre o vídeo, é fácil para as autoridades descobrirem quem o tinha.Na segunda-feira a seguir ao fim-de-semana da morte de Verónica, houve uma manifestação de repulsa pelo sucedido à porta da fábrica. Um trabalhador confessou ao El Español que entre os manifestantes, estava quem lhe tinha mostrado o vídeo.Todos os trabalhadores que difundiram o vídeo cometeram um delito de revelação de dados secretos, que pode ser punido com três meses a um ano de prisão segundo a lei espanhola. Tem ainda que se somar a responsabilidade civil devido aos danos sofridos pela família.